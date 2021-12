FC WIL Von solchen Werten träumt die Schweizer Nati: Der FC Wil verwertet alle Penaltys – und wehrt alle ab Ein Aspekt des Wiler Höhenflugs sind die Penaltys. Vier Elfmeter wurden in dieser Saison für die Ostschweizer gepfiffen: Alle waren drin. Vier Elfmeter wurden gegen sie verhängt: Keiner war drin. Goalie Marvin Keller und Schütze Valon Fazliu geben Einblick. Simon Dudle Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Schneetreiben hin oder her: Valon Fazliu (rechts) und Goalie Marvin Keller trainieren vor dem Heimspiel gegen den FC Winterthur Penaltys. Bild: Andri Vöhringer

Die Penaltys waren im Schweizer Fussballjahr 2021 das grosse Thema. Vor allem, weil die Nationalmannschaft einerseits in einem Elfmeter-Krimi die EM-Viertelfinals erreicht hat, sonst aber zu oft vom Penaltypunkt aus gescheitert ist.

Anschauungsmaterial könnten sich die Nationalspieler beim kleinen FC Wil in der Challenge League holen. Denn dessen Werte seit der Sommerpause lassen aufhorchen: Viermal wurde ein Penalty für die Wiler gepfiffen, viermal zappelte der Ball im Netz. Viermal gab es Penalty gegen den FC Wil, nie war der Ball drin. Zweimal wehrte der 19-jährige Goalie Marvin Keller ab. Zudem setzte Milan Gajic vom FC Vaduz seinen Versuch rechts neben das Tor und Koro Koné von Yverdon-Sport traf im Cup-Sechzehntelfinal die Latte. Einen Penalty-Gegentreffer mussten die Ostschweizer in dieser Saison somit noch nicht hinnehmen.

Noch nie einen Penalty verschossen

Beeindruckend ist vor allem die Sicherheit, mit welcher Valon Fazliu die Wiler Penaltys angeht. Seit der 25-Jährige Profi ist, hat er sich den Ball schon 16 Mal für einen Elfmeter gesetzt. 16 Mal durfte er sich danach über ein Tor freuen. Was ist das Geheimnis? Der Mittelfeldspieler des FC Wil sagt:

«Es gibt kein Rezept. Vor dem Spiel weiss ich jeweils noch nicht, wohin ich schiesse. Trotzdem überlege ich es mir früh genug. Und dann setze ich es auch so um.»

Fazliu ist nicht der Statistiker, der analysiert, wie oft der Goalie des nächsten Gegners in der Vergangenheit in welche Ecke gesprungen ist. Viel wichtiger ist ihm, dass der Ablauf immer gleich ist. Im Falle des Wiler Mittelfeldspielers heisst das: Ball zurechtlegen und drei Schritte Anlauf nehmen. Den Anlauf mit dem rechten Fuss beginnen, sodass mit dem stärkeren linken Fuss geschossen werden kann. Ein weiterer Aspekt der Treffsicherheit ist regelmässiges Üben. Mindestens einmal pro Woche verlängert Fazliu das Training, um Elfmeter zu trainieren.

Haben gut Lachen: Valon Fazliu (links) hat in seine Karriere alle Penaltys verwertet, Goalie Marvin Keller in dieser Saison schon zwei Elfmeter abgewehrt. Bild: Andri Vöhringer

Valon Fazliu steht in der internen Liste der Wiler Penaltyschützen zuoberst. Jedoch läuft nicht immer er an. «Nur» zwei der vier Wiler Penaltytreffer dieser Saison gehen auf sein Konto. Im Heimspiel gegen Thun schnappte sich Sofian Bahloul den Ball. Fazliu war in jener Partie gesperrt. Im Auswärtsspiel gegen Schaffhausen war Fazliu mit von der Partie, und trotzdem lief Silvio an. «Wer sich am besten fühlt, der nimmt sich den Ball», sagt Fazliu.

Sich möglichst gross machen

Goalie Marvin Keller, der seit dieser Saison in Wil ist, geht die Sache anders an. Er trainiert nur ganz selten Penaltys. «Diese Situation kann man nicht wirklich üben», sagt der ehemalige Junior der Grasshoppers. Dafür bereitet er sich mit Goalietrainer Philipp Bowald jeweils vor dem Spiel auf den Gegner vor. Dabei wird analysiert, wer die Elfmeter tritt – und wie er es tut.

Im Falle des nächsten Gegners Winterthur ist die Sache klar. Bereits fünf Penaltytore gehen in dieser Saison auf das Konto von Routinier Roman Buess. Zweimal rechts, zweimal links, jeweils ganz oder fast flach. Auch einen «Panenka» genau in die Mitte des Tores streute er ein. Was nimmt Keller aus dieser Ausgangslage mit?

«Am Schluss entscheidet das Bauchgefühl und der Instinkt des Fussballers.»

Ein Ziel des Torhüters ist es, den Gegenspieler zu verunsichern. Keller nimmt Augenkontakt mit dem Schützen auf und versucht sich möglichst gross zu machen. Das gelingt, indem er die Latte berührt und ein paar Sekunden vor dem Penalty einen Schritt nach vorne macht. So ist es ihm in dieser Saison geglückt, einen gut getretenen Versuch des Aarauers Marco Aratore abzuwehren und einen weniger guten des Thuners Miguel Castroman – jeweils mit einem Sprung nach rechts.

«Jeder Fussballer wünscht sich den Aufstieg»

Die Penaltys tragen einen Teil dazu bei, dass die Wiler in dieser Hinrunde schon zwei Spieltage vor der Winterpause elf Punkte mehr auf dem Konto haben als vor Jahresfrist an Weihnachten. Wird in dieser Saison gar der Aufstieg zum Thema? Valon Fazliu sagt: «Es ist vieles möglich mit dieser Mannschaft. Jeder Fussballer wünscht sich einen Aufstieg. Allerdings ist die Saison noch lang und es kann viel passieren.»

Goalie Keller sagt: «Wir sind aktuell gerade in einer sehr guten Phase. Es ist aber wichtig, den Ball flach zu halten und nicht allzu weit in die Zukunft zu schauen. So schnell, wie es momentan aufwärtsgeht, so schnell kann es auch wieder abwärtsgehen. Vor allem bei dieser ausgeglichenen Liga.»

Wintermeister oder Platz 9? In der Challenge League sind in diesem Jahr noch zwei Runden zu spielen. Für den FC Wil ist noch alles möglich vom Wintermeister-Titel bis zu Platz 9. Am Samstag um 18 Uhr gastiert der FC Winterthur im Sportpark Bergholz. Während die Ostschweizer seit sechs Spielen unbesiegt sind, warten die Zürcher seit fünf Partien auf einen Vollerfolg. Werden die Formkurven bestätigt und gibt es einen Heimsieg, haben die Wiler auch den FC Winterthur, der vor einer Woche noch Leader war, überholt. (sdu)

