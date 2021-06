FC Wil im Trainingslager in Crans-Montana

FC Wil Erstes Trainingslager seit zweieinhalb Jahren: Auf den Spuren der US-Nationalmannschaft Noch bis am Samstag befindet sich der FC Wil im Kurz-Höhentrainingslager in Crans-Montana. Er trainiert dort, wo in den nächsten Tagen auch Sion, Servette und Basel den Feinschliff holen. Es geht in den knapp vier Tagen um mehr als Fussball. Ein Augenschein vor Ort. Simon Dudle aus Crans-Montana 19.06.2021, 05.00 Uhr

Am Donnerstag haben die Wiler zweimal trainiert in Crans Montana. Bild: Simon Dudle

Die Szenerie oberhalb der Rebberge ist wie geschaffen, um die Seele baumeln zu lassen. Die Sonne scheint, dank einer Höhe von 1250 Metern über Meer aber nicht allzu heiss. Ein erfrischender Wind kühlt. Der Stress des Alltags ist weit weg. Die rund 30-köpfige Delegation des FC Wil hat die viereinhalbstündige Reise nach Crans-Montana aber freilich nicht für den Seelenfrieden unter die Räder genommen.

Auf diesem Rasen haben auch schon ganz andere Kaliber gestretcht. Bild: PD

Er befindet sich im Wallis in einem viertägigen Trainingslager, das von einer Privatperson finanziert wird, die anonym bleiben möchte. Es ist das erste Wiler Trainingslager seit Januar 2019. Damals, als noch Konrad Fünfstück Übungsleiter war, war das Team in Andalusien dem Schweizer Winter entflohen. Seit Mittwoch sind die Wiler nun in Crans-Montana. Genauer gesagt trainieren sie im etwas tiefer gelegenen Ortsteil Bluche. Und zwar auf jener idyllischen Anlage, welche einige Tage zuvor der US-Nationalmannschaft für ihr Trainingscamp dienlich gewesen war. Bei den Wilern mit dabei ist der US-Amerikaner Noah Jones, der einst für die U17-Nationalmannschaft der Amerikaner gespielt hatte. Nach den Wilern werden diesen Sommer auch noch die drei Super-League-Klubs Sion, Servette und Basel ihre Aufwartung in Crans-Montana machen. Wohl aber nicht alle auf dem gleichen Platz. Denn die Walliser Berggemeinde ist längst nicht mehr nur bekannt für Skirennen und Golf, sondern unterhält auch mehrere Fussballanlagen.

Idyllischer Sportplatz «Les Palettes» unterhalb von Montana. Bild: Simon Dudle

Nach dem Training zum Workshop

Mit dabei haben die Wiler ihre Routiniers Philipp Muntwiler, Silvio, Mergim Brahimi und Robin Kamber – und sonst ein gewohnt junges Team. Alle Neuzugänge sind genauso zugegen wie die beiden Testspieler Amel Rustemoski (ehemals Grasshoppers) und Umar Saho Sarho. Der 20-jährige ist deutsch-spanischer Mittelfeldspieler und war zuletzt bei Bayern Alzenau in der deutschen Regionalliga Süd unter Vertrag. Auch drei Spieler der Wiler U20-Mannschaft sind dabei.

In diesem Hotel logiert der FC Wil bis Samstag. Bild: Simon Dudle

Auf dem Programm steht aber mehr als Fussball. Am Freitag ging es auf eine Wanderung, am Abend davor wurde ein Workshop abgehalten, bei dem Werte für die gemeinsame Zeit beim FC Wil definiert wurden. Und natürlich bleibt auch Zeit für den Teambildungsprozess. Dieser findet fast automatisch statt, da die Wiler im Hotel in Crans-Montana dieser Tage fast die einzigen Gäste sind.

Gegen zwei Super-League-Klubs

Die Wiler sind als erstes aller Schweizer Profiteams ins Sommertrainingslager gereist. Das erste von insgesamt fünf Vorbereitungsspielen findet am kommenden Freitag (25. Juni) auf dem «Heerenschürli» in Zürich gegen den FC Zürich statt. Weitere Vorbereitungspartien sind gegen Vaduz, Austria Lustenau, Brühl und Luzern geplant. Saisonstart in die nächste Challenge-League-Saison ist am Wochenende vom 23. bis 25. Juli. Der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht worden. Es wird die 18. Wiler Saison hintereinander in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse sein.