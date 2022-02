Nach Armando Müller: Der FC Uzwil sucht einen neuen Trainer

Fussball Die Sonderbewilligung für Armando Müller läuft aus: Der FC Uzwil braucht im Sommer einen Trainer mit A-Diplom Ob Müller über den Sommer hinaus Sportchef bleibt, ist derzeit noch Gegenstand von Gesprächen. Er selbst ist in die Suche eines Nachfolgers involviert. Pablo Rohner 24.02.2022, 19.15 Uhr

Armando Müller, Trainer und Sportchef des FC Uzwil. Bild: PD

Eigentlich hätte Armando Müller ja bald Zeit. Der 64-jährige Trainer und Sportchef des FC Uzwil hat nicht mehr lange bis zur Pension. Doch aktuell habe er nicht vor, das Uefa-A-Diplom zu machen, sagt Müller. Dieses würde er benötigen, um über den Sommer hinaus Trainer des 1. Ligisten zu bleiben.

Für das erste Jahr nach dem Aufstieg bekam Uzwil eine Ausnahmebewilligung, damit Müller Trainer bleiben konnte. Am Mittwoch gab der FC Uzwil nun bekannt, dass er für die nächste Saison einen neuen Trainer sucht.

Müllers Vorgänger Sokol Maliqi hatte den FC Uzwil im Frühling 2020 verlassen, weil er und der Verein unterschiedliche Ziele hatten. Maliqi wollte in die 1. Liga aufsteigen, der Verein einen «nachhaltigen Aufbau». Getragen wurde diese Philosophie auch von Sportchef Armando Müller, der schliesslich das Traineramt übernahm. Davor habe er nicht mehr damit gerechnet, dass er nochmals Trainer werde, sagt er heute. Genauso wenig habe man den schnellen Aufstieg in die 1. Liga vorhersehen können. Auch deshalb habe er nicht darüber nachgedacht, das A-Diplom zu machen.

Ob Müller dem FC Uzwil erhalten bleibt, ist noch nicht klar

Unter Müller und seinem Assistenten Bekim Marku ist der FC Uzwil in der vergangenen Saison von der 2. Liga interregional in die 1. Liga Classic aufgestiegen. Nach der ersten Hinrunde in der höchsten Amateurliga rangiert Uzwil mit zehn Punkten Vorsprung auf den Strich im gesicherten Tabellenmittelfeld. Vereinspräsident Ljubisa Stojanovic sagt gemäss Medienmitteilung denn auch: «Wir sind mit Armando Müller und seinem Assistenten Bekim Marku natürlich sehr zufrieden.»

Am FC Uzwil liege es nicht, dass er nun nicht mit den beiden weitermachen kann. Er respektiere aber die Regeln des Verbands. Auf die Frage, warum man mit Armando Müller in die 1. Liga gegangen sei, antwortet Stojanovic:

«Wir wollten diese Uzwiler Geschichte fortsetzen. Gerade nach der Aufstiegssaison. »

Die Suche nach einem neuen Trainer beginne in den nächsten Tagen, sagt Stojanovic. Es sei dem Vorstand wichtig gewesen, zuerst die Mannschaft zu informieren. Auch er selbst sei in die Suche nach seinem Nachfolger involviert, sagt Armando Müller. Gespräche habe es bisher noch keine gegeben. Ob er Sportchef des FC Uzwil bleibe, sei aktuell noch Gegenstand von Gesprächen.

Die Herausforderung sei, jemanden zu finden, der genau zum Profil des FC Uzwil passt. Darauf, wie dieses Profil aussieht, will Müller nicht weiter eingehen. «Wir haben eine schöne, sportlich herausfordernde Rückrunde vor uns.» Darauf gelte es sich nun zu konzentrieren.

Dass die Nachricht vom Ende seiner Amtszeit die Mannschaft verunsichern könnte, glaubt Müller nicht: «Die Mannschaft ist in sich geschlossen und fokussiert. Mein Assistent, der Staff und ich werden die Rückrunde mit der gleichen Energie bestreiten.»