FC St.Gallen Kybunpark miniature: 14-Jähriger baut Stadion mit über 2100 Legosteinen nach 13 Jahre nach dessen Eröffnung präsentiert sich das Heimstadion des FC St.Gallen neu in minimierter Grösse. Jonas Gmür aus Niederwil hat den Kybunpark aus über 2100 Legosteinen massstabgetreu nachgebaut. Am Mittwochmittag hat die Kybun AG das Modell übernommen. Andrea Häusler 28.04.2021, 14.02 Uhr

Jonas Gmür mit seinem Modell Bild: Andrea Häusler

Die Liebe zum FC St.Gallen ist dem Sekundarschulabgänger sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden. Bereits am Kinderwagen hatte sein Götti mit einem FCSG-Wimpel dafür gesorgt, dass der heute 14-Jährige ein treuer Anhänger des Ostschweizer Traditionsvereins geworden ist. Seine Faszination für den FC St. Gallen, zu Lego sowie seine Affinität zum Konstruiereen hat er nun in einem ganz besonderen Projekt verbunden: Für seine Abschlussarbeit am Oberbürer Oberstufenzentrum Thurzelg hat er sich entschieden, das Heimstadion der Grün-Weissen im Massstab 1:600 nachzubauen.

Erwerb statt Sponsoring

Mit akribischer Genauigkeit ist er an sein Projekt herangegangen und ht den Aufbau in rund 40 Arbeitsstunden durchgeplant - ganz ohne Anleitung. Nachdem das Schulprojekt abgeschlossen war, wandte sich der Schüler mit dem Wunsch nach einem Sponsoring an die Kybun AG. Denn immerhin hatte Jonas Gmür allein für die Legosteine rund 700 Franken ausgegeben.

Bei der Übergabe: Urs Koller, CEO Kybum AG, FC St.Gallen-Captain Lukas Görtler, Jonas Gmür und Karl Müller (Kybun AG)

Finanzielle Unterstützung kam für Urs Koller, CEO der Kybun AG nicht infrage - er wollte das Modell erwerben. Über den Preis wurde Stillscheigen vereinbart, wie an der Übergabe auf dem Kybunpark-Rasen augenzwinkernd gesagt wurde.

Lukas Görtler und sein Vertrag

Anwesend war auch St.Gallens Captain Lukas Görtler. An dessen Adresse formulierte Jonas Gmür einen ganz persönlichen Wunsch: «Können Sie nicht bitte ihren Vertrag verlängern?»