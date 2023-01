Fazit «Die Fusion käme heute nicht mehr zu Stande»: So denkt man in Bronschhofen zehn Jahre nach der Zusammenlegung mit Wil Zum Jahreswechsel hat sich die Fusion der Gemeinden Bronschhofen und Wil zum zehnten Mal gejährt. Heute blickt man in der ehemaligen Gemeinde mit gemischten Gefühlen darauf zurück. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Blick auf Bronschhofen, im Hintergrund Wil. Bild: PD

Am 1. Januar 2013 schlossen sich Bronschhofen und Wil zusammen. Faktisch wurde damals Bronschhofen, das mit Rossrüti und einigen Weilern eine Gemeinde bildete, von Wil geschluckt: Der Gemeinderat wurde aufgelöst, die Entscheidungen werden seither in Wil getroffen. Seit 2008 war die Fusion vorbereitet worden, 2009 kam es zum ersten Volksentscheid: In Bronschhofen befürworteten 76 Prozent der Stimmbevölkerung die Fusion, in Wil waren es 79 Prozent.

Bereits zuvor waren die Gemeinden enger zusammengerückt, hatten beispielsweise einen Sicherheitsverbund gegründet. Hauptargument war bei allen Bestrebungen der geringere Verwaltungsaufwand durch die Konzentration an einem Ort. Daraus versprach man sich in Bronschhofen vor allem eine Senkung des Steuerfusses, der im Dorf zuletzt 28 Prozentpunkte über der Stadt gelegen hatte. In Wil versprach man sich vor allem mehr politisches Gewicht durch den Bevölkerungszuwachs.

Seit zehn Jahren zieren nun Bronschhofer Schnecke und Wiler Bär gemeinsam das neue Wappen der Stadt. Fünf Personen aus Rossrüti und Bronschhofen ziehen ihr Fazit.

Max Rohr, ehemaliger Gemeindepräsident von Bronschhofen. Bild: Jochen Tempelmann

Niemand hat die Fusion wohl so intensiv begleitet und verteidigt wie der ehemalige Bronschhofer Gemeindepräsident Max Rohr. Für den heute 77-Jährigen fiel die Aufhebung des Amts mit der Pensionierung zusammen. «Alles hat damals gepasst», sagt er. Auch heute ist Rohr, der seit über fünfzig Jahren in Rossrüti wohnt, überzeugt, dass die Fusion richtig war.

«Nachdem die Zusammenarbeit immer intensiver geworden war, war der Zusammenschluss die einzig logische Konsequenz.»

Doch der ehemalige Gemeindepräsident übt auch Kritik am Wiler Politikbetrieb. So habe die Überarbeitung der Planungsinstrumente, darunter Zonenplan und Baureglement, in Bronschhofen rund 4 Jahre beansprucht, während in Wil nach 14 Jahren immer noch kein vollständig gültiges Baureglement vorliege. «Man sieht an Beispielen wie diesem, dass ein grösseres Gemeinwesen nicht per se professioneller arbeitet.»

Insgesamt seien die Vorteile aber deutlich gewichtiger. «Der Steuerfuss ist gesunken, dafür ist der Gang zu den Behörden etwas weiter geworden», sagt Max Rohr. «Für uns hat sich kaum etwas geändert. Alles andere ist nur Jammern um des Jammerns willen.» Etwas anders sieht es seine Frau Trice: «In meiner Brust schlugen damals zwei Herzen. Während die Bürgerinnen und Bürger an der Bürgerversammlung ein direktes Mitwirkungsrecht hatten, musste dieses an das Parlament abgetreten werden.»

Kurt Hollenstein, Präsident des Quartiervereins Bronschhofen. Bild: Christof Lampart

«Der gesunkene Steuerfuss ist der einzige Vorteil der Fusion», sagt der Präsident des Quartiervereins Bronschhofen und fügt an, dass es wohl nur eine Frage der Zeit sei, ehe er steigt. «Dafür gibt es eine Menge neuer Gebühren, die den Steuervorteil praktisch ausgleichen.» Kurt Hollenstein macht keinen Hehl daraus, dass er noch nie ein Freund der Fusion war.

«Prinzipiell wird die Verwaltung überall träger und komplizierter, je grösser sie wird», führt der Quartiervereins-Präsident aus. «Je weiter weg die Entscheidungsträgerinnen und -träger sitzen, desto schwerer fällt es ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.» Schulische Probleme wären beispielsweise vor Ort besser zu regeln:

«Solche Probleme sind dank einer Fusion nicht leichter zu lösen.»

Im Quartierverein ist Hollenstein mit den verschiedenen Meinungen der Bevölkerung konfrontiert. «Es gibt auch jene, die die Fusion befürworten, was auch in Ordnung ist, denn wir leben ja in einer Demokratie. Zum heutigen Zeitpunkt käme bei einer Abstimmung die Fusion aber nicht mehr zu Stande, davon bin ich überzeugt.»

Für Franz Brühlmann, Schulleiter der Primarschule Rossrüti, war die Fusion von Anfang an ein naheliegender Schritt, schliesslich sei Rossrüti schon immer stark nach Wil ausgerichtet gewesen. Das Schulwesen erfuhr durch die Fusion zahlreiche Anpassungen. Unterm Strich zieht er ein positives Fazit.

«Vorher mussten Laienbehörden oftmals ohne Fachkenntnisse die nötigen Arbeiten in ihrer Freizeit bewältigen», gibt der Schulleiter zu bedenken. Die «Leitung Bildung» und die Fachkräfte der Stadt hätten ihm diesbezüglich Arbeit abgenommen und ihm blieben so mehr Ressourcen für die eigentliche Schulführung. Der Budgetprozess sei hingegen deutlich komplizierter geworden.

Doch die Fusion ging für den Schulleiter auch mit unerwarteten Hürden einher. So wurde in Rossrüti bereits die integrative schulische Förderung betrieben, bei der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf innerhalb der normalen Schulklassen betreut werden. Wil setzte derweil noch auf Sonderklassen, was zahlreiche Diskussionen nötig machte. Dafür schätzt Brühlmann heute den regelmässigen Austausch mit den Schulleitungen: «So können wir gegenseitig profitieren und uns unterstützen.»

Peter Eberle, Betriebsleiter der Dorfkorporation Bronschhofen. Bild: PD

«Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die Gemeinden nie fusioniert», sagt Peter Eberle, Betriebsleiter der Dorfkorporation Bronschhofen. Diese versorgt den Gemeindeteil Bronschhofen bis heute mit Strom und Wasser, während ihr Pendant in Rossrüti in den Technischen Betrieben Wil aufgegangen ist. «Es ist jedoch ein politischer Prozess, den ich so akzeptiere.»

Statt sich den Änderungen gegenüber zu verschliessen, engagierte sich Eberle aktiv und übernahm mit der Fusion einige Jahre lang für die CVP einen Sitz im Stadtparlament. An seiner Haltung hat das jedoch nichts geändert. «In einer Stadt wie Wil wäre ein Parlament nicht zwingend nötig», sagt er. Man orientiere sich an den «grossen Städten» und vernachlässige dabei die echten Bedürfnisse der Bürger, welche vielfach auf der Strecke blieben.

«In einer Bürgerversammlung lebt man die direkte Demokratie. Die Beteiligung ist zwar relativ gering, aber wer sich interessiert, kann kommen.»

Sonja Ruckstuhl, Präsidentin der Bäuerinnenvereinigung Rossrüti. Bild: PD

Als Präsidentin der Bäuerinnenvereinigung Rossrüti ist Sonja Ruckstuhl mit den Anliegen der Anwohnerinnen ebenso vertraut wie mit dem Behördenkontakt. «Es ist viel anonymer geworden», sagt sie. Früher habe man die Angestellten der Verwaltung persönlich gekannt.

«Damals war der Kontakt für den Verein viel einfacher, das ist heute komplizierter.»

Wenn es um Anliegen aus Rossrüti gehe, erhalte der Bäuerinnenverein Unterstützung durch die IG Rossrüti, welche anlässlich der Fusion gegründet wurde: «Die Interessensgemeinschaft macht gute Arbeit bei der Vertretung.» Doch abseits der Behördenkontakte hat sich für die Bäuerin aus dem ländlichen Teil der Gemeinde wenig geändert.

«Die Grenze zwischen Dorf und Stadt werden weniger», bemerkt die Landwirtin. Doch auch wenn Rossrüti und Wil geografisch wie politisch zusammengewachsen seien, behalte man die eigene Identität: «Durch die Fusion bin ich keine Wilerin geworden, ich fühle mich noch immer als Rossrüterin.»

