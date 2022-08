RiWi muss die Barrage bestreiten

Faustball Der direkte Abstieg wurde verhindert, aber RiWi muss die Relegationsrunde spielen Dank dem Sieg gegen Wigoltingen hat sich das NLA-Team aus Rickenbach-Wilen (RiWi) am Samstag in Oberentfelden vor dem direkten Abstieg gerettet. Am Donnerstag muss sie die Barrage gegen den Abstieg in die NLB bestreiten. Herbert Brägger 29.08.2022, 15.17 Uhr

Silvan Jung, Captain des NLA-Teams Rickenbach-Wilen (RiWi). Bild: PD

Das RiWi-Fanionteam reiste am Samstag nach Oberentfelden, um in mindestens einer der beiden letzten Vorrundenpartien zu punkten und sich so die Teilnahme an der Relegationsrunde zu sichern. Mehr lag nicht mehr drin, aber so wäre mindestens der direkte Abstieg vom Tisch. Das Vorhaben glückte.

Nun steht die Barrage an. Das NLA-Team von RiWi spielt am Donnerstagabend auf dem Wilener Ägelseerasen gegen Schlieren (Sieger NLB-Ost) und Olten (Sieger NLB-West). Jeder tritt gegen Jeden an; die zwei Erstplatzierten steigen in die NLA auf, der Letztplatzierte steigt in die NLB ab.

Die wohl beste Partie der Saison

Mit viel Selbstvertrauen trat RiWi am Samstag gegen den Leader aus Wigoltingen an. RiWi forderte den Favoriten, konnte mit viel Druck und Präzision mithalten und gewann die ersten beiden Sätze mit 12:10 und 11:9. Im Satz drei verpassten dann aber die Hinterthurgauer den Start. Die Konzentration ging verloren und zwei klare Niederlagen führten zum Satzausgleich.

Es gelang aber, sich vor dem entscheidenden Durchgang wieder zu fangen. RiWi konterte den Gegner und spielte die Partie sicher zu Ende. Die starke Rückkehr bewies eindeutig, zu was das Team fähig ist. Mit diesem Erfolg hatte sich RiWi aus eigener Kraft in die Barrage gespielt – direkt absteigen muss nicht das Team aus Rickenbach-Wilen, sondern das Team aus Jona.

Bedeutungslose Partie gegen Oberentfelden

Das Spiel gegen den Gastgeber war somit bedeutungslos, der direkte Abstieg bereits verhindert. RiWi spielte auf gutem Niveau, verlor aber trotzdem mit 0:3. Trainer Simon Forrer nutzte die Gelegenheit, dem Nachwuchs eine Chance zu geben.

Janis Witschi, der knapp achtzehnjährige Schlagmann aus dem NLB-Team, bekam seinen ersten Einsatz in der NLA. Er machte seine Sache ausgezeichnet und fügte sich gut ins Spiel ein. Der Trainer ist überzeugt:

«Wir haben heute Charakter bewiesen, denn wir haben aus einer Schwächephase wieder zurückgefunden.»

Die erste Partie lässt laut Simon Forrer hoffen, die Kopfprobleme in den Griff zu bekommen. Die zweite Partie belege, dass eine weitere Integration des Nachwuchses die Zukunft von RiWi sein werde. «Wir werden die Relegation verhindern und auch im nächsten Sommer in der NLA antreten», zeigte sich der Trainer überzeugt.

Es steht viel auf dem Spiel für RiWi. Denn sollte die Barrage verloren gehen, stünde nicht nur der Abstieg aus der NLA bevor. Auch die RiWi-Teams aus der NLB und der 1. Liga würden in dem Fall nach unten nachgerückt: In diesen Ligen ist nur je ein Team pro Verein spielberechtigt.