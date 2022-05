Faustball RiWi holt im siebten Spiel die ersten Punkte der Saison – und ist im Cup mit Ach und Krach eine Runde weiter Das Faustball-NLA-Team aus Rickenbach und Wilen war am Wochenende gefordert. Gegen Schlusslicht Jona mussten endlich die ersten Punkte her. Dies gelang dank einem starken Auftritt. Bereits am Freitag spielte RiWi im Schweizer Cup. Herbert Brägger 30.05.2022, 10.42 Uhr

RiWi-Zuspieler und Captain Silvan Jung. Bild: Herbert Brägger

In den ersten sechs Spielen der Saison hat die Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen nie gewonnen. So reiste das NLA-Team am Samstag immer noch ohne Punkte nach Jona. Man rechnete dort mit den ersten Zählern. Gegen den ebenfalls noch punktelosen Gastgeber musste unbedingt ein Sieg her, um den ersten Schritt in Richtung Ligaerhalt zu machen. Auch im zweiten Spiel des Wochenendes gegen Aufsteiger Affeltrangen hoffte man auf Punkte, falls es gelingen würde, eine konstante Leistung abzuliefern.

Das erste Ziel wurde erreicht: Gegen Jona siegte RiWi mit 3:1. Das Spiel gegen Affeltrangen dagegen ging 1:3 verloren.

Starke Partie gegen Jona

RiWi war bereit für die Vierpunktepartie und machte gegen Jona sofort Druck. Der knapp gewonnene Startsatz gab Sicherheit und Mut zum Risiko. In der ausgeglichenen, spannenden Begegnung ging zwar der dritte Satz an Jona. RiWi fand aber sofort wieder zu seinen Stärken zurück und feierte zum Schluss dank konzentriertem Auftritt den sicheren 3:1-Erfolg.

Gegen Kantonsrivale Affeltrangen, der als Aufsteiger in die NLA eine überraschend starke Meisterschaft spielt, konnte RiWi nicht reüssieren. Die Strategie mit dem Herausspielen des gegnerischen Hauptschlägers gelang nur zum Teil. Das Spiel auf ihn war zu ungenau und dadurch zu wenig effizient. Da reichte auch der starke RiWi-Auftritt im ersten und dritten Satz, welcher sogar an RiWi ging, nicht für den Erfolg.

Trainer Simon Forrer freut sich über die Punkte und sagt: «Mit dem starken Spiel gegen Jona und mit der Art und Weise, wie wir gegen Affeltrangen immer wieder zurück zu unserem Können fanden, haben wir bewiesen, dass wir mehr können als das, was die aktuelle Rangliste aussagt. Wir kämpfen weiter.» RiWi liegt mit zwei Punkten an achter Stelle der Rangliste, vor dem noch immer sieglosen Jona. Die nächsten zwei Partien werden erst in drei Wochen in Affeltrangen gespielt. Es werden die Rückspiele gegen Affeltrangen und Jona sein.

Schwacher Cupauftritt am Vorabend

Bereits am Freitagabend spielte RiWi auf dem Platz des Gegners, des B-Ligisten Walzenhausen, die 1/16-Final-Pokalpartie. Gemäss Trainer Simon Forrer eine gute Gelegenheit, dem Team Selbstvertrauen in die wichtigen Meisterschaftseinsätze mitzugeben.

Dies gelang aber nicht so wie gedacht. RiWi schaffte es nicht, gegen den starken Wind, den unbequemen Underdog und gegen das Ligahandicap wirklich in die Partie zu finden. Mit Ach und Krach schaffte es der Favorit aber doch noch dank dem 5:4-Endergebnis in die nächste Runde des Schweizer Pokals.