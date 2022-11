NLA-Faustball: RiWi holt beim Hallenstart die ersten Punkte

Faustball RiWi holt beim NLA-Hallenstart die ersten Punkte Aus den ersten vier Meisterschaftspartien, welche am Wochenende gespielt wurden, holten sich die NLA-Faustballer aus Rickenbach-Wilen zwei wichtige Punkte. Dem Sieg gegen Jona standen aber die Niederlagen gegen die Favoriten Oberentfelden, Elgg-Ettenhausen und Diepoldsau gegenüber. Herbert Brägger 21.11.2022, 12.39 Uhr

Blocksituation von RiWi-Spieler Thomas Weder (links) gegen Oberentfelden. Bild: Elias Beck/Swiss Faustball

Mit viel Zuversicht stellte sich das NLA-Faustballteam Rickenbach-Wilen am Samstag und Sonntag den ersten vier Gegnern zur neuen Hallenmeisterschaft. Diese waren Oberentfelden, Elgg-Ettenhausen, Jona und Diepoldsau. Alle ausser Jona wurden im Vorfeld als Meisterschaftsfavoriten bezeichnet. Um das Saisonziel Ligaerhalt weiter im Auge zu behalten, mussten die Thurgauer also mindestens gegen Jona punkten.

Gegen den amtierenden Hallen-Schweizermeister aus Oberentfelden spielte der Aussenseiter stark und forderte den Gegner bis zum 2:2 Satzausgleich. Aber wie schon oft gelang es RiWi nicht, die Partie sauber zu Ende zu spielen. Zu viele Eigenfehler führten zu einer unnötigen 2:3-Niederlage.

In der Begegnung mit Elgg-Ettenhausen agierten die Rickenbacher dann zu unsicher. Sie waren zu sehr mit der Abwehr beschäftigt, um eine druckvolle Offensive spielen zu können. Ein klares 0:3 war die logische Folge.

Zwei Punkte gegen Jona

In die Partie gegen das ebenfalls noch punktelose Jona startete RiWi gut und es gelang dem Team, die Herausforderung trotz einiger Hochs und Tiefs ungefährdet positiv zu beenden. Mit diesem 3:0 wurde ein wichtiger Schritt Richtung Ligaerhalt gemacht.

Diepoldsau war der zweite Gegner am Sonntag. Der mehrfache Schweizer Meister zeigte dem Underdog aus dem Thurgau klar, wer der Chef auf dem Platz war. Es resultierte eine 0:3-Niederlage. RiWi-Trainer Simon Forrer zieht trotzdem eine positive Bilanz vom Wochenende: «Wir haben Vieles gut gemacht. In der Partie gegen Oberentfelden haben wir über vier Sätze gezeigt, was wir können, leider nicht ganz bis zum Schluss. Ich freue mich natürlich über die gewonnenen Punkte gegen Jona. Dieser Partie haben wir souverän nach Hause gebracht.»