FAUSTBALL Plan ging nicht auf: Die Faustballer von RiWi steigen in die Nationalliga B ab Das ist eine bittere Pille: Ausgerechnet in der heimischen Ägelseehalle muss sich die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen von Jona noch überholen lassen und den Gang in die NLB antreten. Herbert Brägger 16.01.2023, 13.12 Uhr

Ein Zuspiel von Luca Wild auf Angreifer Timo Hagmann: Doch in der Wilener Ägelseehalle gibt es vorderhand kein NLA-Faustball mehr zu sehen. Bild: Elias Beck, Swiss Faustball

Die Enttäuschung war gross. Denn die Hinterthurgauer Faustballer hatten es in den eigenen Händen und Fäusten gehabt, den Ligaerhalt sicherzustellen. Zwei Punkte Vorsprung auf Jona hatten sie an Reserve in die letzte Doppelrunde mitgebracht. Nötig war einzig ein Sieg gegen das vormalige Schlusslicht Jona, welches man in der Hinrunde noch mit 3:0 besiegt hatte.

Doch das war leichter gesagt als getan. Denn Trainer Simon Forrer hatte den Abgang von Mittelmann Silvan Jung und den verletzten Schlagmann Thomas Weder zu ersetzen. Er holte aus dem eigenen Nachwuchs die U19-Nationalspieler Timo Wild und Janis Wintschi und konnte Co-Trainer Philipp Jung zum Einsatz motivieren. Forrer sagte: «Ich habe mir diese Umstellungen hin und her durchdacht und wollte über die Jugend den notwendigen Schwung und den Drang nach vorne ins Team bringen. Die Jungs machten einen guten Job. Aber das ganze Konstrukt wirkte zu instabil. Ich muss leider sagen: Dieser Plan ging in die Hose.» Mangelnde Stabilität und Konstanz seien schon seit geraumer Zeit ein Problem gewesen. Ein einziger Sieg während der gesamten Hallensaison war schliesslich schlicht zu wenig.

Ein einziger Sieg war zu wenig

Rückblende: Am Sonntag musste gegen Jona zwingend ein Sieg her, um die Liga zu halten. Denn die Joner hatten am Samstag die Partie gegen Widnau überraschend gewonnen und zu RiWi aufgeschlossen. Jona trat druckvoll auf, liess RiWi nie in die Partie finden und feierte am Ende mit einem 3:0-Sieg in des Gegners Halle den Ligaerhalt. Die abschliessende Begegnung von RiWi gegen Widnau war bedeutungslos geworden. Alle Spieler wurden noch eingesetzt und spielten quasi ein erstes Trainingsspiel zur Vorbereitung auf die NLA-Feldsaison.

Über die gesamte Hallensaison betrachtet, konnte das Team nicht die Leistung bringen, die notwendig ist, um sich in der Nationalliga A zu etablieren. Das zeigte sich auch am Wochenende. Schon in der ersten Samstagspartie war RiWi vom Spitzenteam Elgg-Ettenhausen richtiggehend überfahren worden. Es konnte sich allerdings steigern, einen Satz gewinnen, verlor aber doch mit 1:3. Das Spiel gegen den Vorrundensieger Diepoldsau endete aus RiWi-Sicht mit einem ernüchternden 0:3.

Mannschaft bleibt zusammen

Spieler, Trainer und Umfeld sind enttäuscht über den Abstieg, wollen aber den Blick nach vorne richten – auf die Vorbereitung der NLA-Feldmeisterschaft. Das Team wird zusammenbleiben. Trainer Forrer will die Chance nutzen, die Mannschaft zu stabilisieren und mehr Selbstverständlichkeit hineinzubringen.