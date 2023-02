Fastnacht Was ist eine «Sublotere»? Zu Besuch in der Garage, wo die «Wiler Tüüfel» ihre Krachmacher herstellen Am Gümpelimittwoch startet die traditionelle Wiler Fastnacht. Schon Wochen vorher füllen die Wiler Tüüfel Harnblasen von Tieren mit Luft. Ein Augenschein vor Ort zeigt, wie die Sublotere entstehen – und woher der Brauch stammt. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Rossrüti an einem Samstag: Roman Bleiker (ganz rechts) und Freunde von den «Wiler Tüüfel» präparieren die Saublasen auf Anfrage für die Fastnacht. Bilder und Videos: Ralph Ribi

Roman Bleiker steht in seiner Garage umringt von Familie und Freunden. Die anwesenden Wiler Tüüfel lachen ausgiebig, erzählen sich schmutzige Witze und erklären nebenbei, was sie gerade machen: «Sublotere».

Es ist die Blase eines geschlachteten Tieres, in der Regel eines Schweines – daher Sublotere, Sau-Blase. Früher gab es sie noch öfters beim Metzger zu kaufen. «Wir mussten sie damals noch mit einer alten Velopumpe aufblasen. Meine Schwester pumpte wie eine Wilde und ich hielt die Blase», erzählt Bleiker, der seit 16 Jahren Blasen mit Luft füllt. Heute sei es eher die Ausnahme, dass die Fleischfachmänner und -frauen Schweineblasen anbieten. Angefangen haben Bleiker und seine Freunde 2007. Damals starteten sie mit 50 Blasen.

Nicht ganz einfach

Bevor man sich eine Velopumpe schnappt, den Schlauch in eine Tierblase steckt und aufpumpt, sind ein paar Punkte zu beachten. Zuerst muss die Blase in warmem Salzwasser aufgesetzt und dann geknetet und massiert werden, damit sie weich und dehnbar wird. Erst danach ist das Befüllen mit Luft möglich.

Auf einmal hört man ein Geräusch wie das Kreischen eines Vogels, gefolgt von einem Knall. Sogleich ist ein Schimpfwort zu hören. Prompt ist eine Blase geplatzt. «Das passiert ab und zu, gehört zum Risiko», sagt Bleiker lachend.

«Mussten nachbestellen»

Die Belastbarkeit ist auch bitter nötig, wenn man bedenkt, wofür die Sublotere benutzt wird: Man schlägt sie an einer Schnur mit einem Stock zu Boden und erzeugt so einen Knall wie von einer Peitsche.

Gemäss dem Brauch vertreibt man mit der Sublotere böse Geister. Damit sie rechtzeitig für die Fastnacht fertig werden, fangen die Tüüfel schon im Juni mit der Produktion an. «Es werden dieses Jahr rund 1100 Sublotere», sagt Bleiker und führt aus: «Wir mussten sogar Tierblasen nachbestellen. 450 Stück sind bereits seit zwei Wochen bestellt». Allein für den Gümpelimittwoch wurden 200 bis 250 Sublotere angefordert. Die Blasen beziehen sie über einen Grossmetzger.

Die Sublootärä werden in einem Müllsack gelagert, bis sie verteilt werden. Ralph Ribi

Von bösen Geistern ist an diesem Samstagvormittag aber nichts zu spüren. Alle Anwesenden sind gut gelaunt und erzählen eifrig von ihren Eskapaden, lustige Geschichten und Ausschreitungen während der Fastnachtszeit von früher und vom vergangenen Abend.

Für Bleiker begann der Tag früh. Zusätzlich eingekaufte Blasen mussten noch früh morgens in Salzwasser eingelegt werden. Sie waren entwässert worden, um haltbarer zu sein – und damit sie weniger stinken.

Drei Generationen, die sich für Schweineblasen interessieren

Auch Bleikers Frau steht mit den Kindern auch in der Garage. Das eine Kind ist noch klein und wird von Mama getragen, das zweite schaut neugierig auf die noch aufzublasenden Blotere. Daneben steht der Grossvater. Drei Generationen, die sich den «Sublotere» verschrieben haben.

Der Grossvater erzählt von früher: «Damals gab es auch noch mehr Kuhblasen». Auf die Frage, warum diese nicht mehr gefragt sind, meint er: «Es gibt weniger Metzger, die das anbieten und sie sind eigentlich zu gross». Zudem seien die Schweineblasen besser geeignet, sie sind kleiner und gehen deshalb nicht so schnell kaputt. Der Grossvater sammelt auch jedes Jahr rund 25 Haselstecken, woraus er spezielle Stöcke für die Kinder macht. Die normalen Stöcke für die Sublotere sind zu lang.

Roman Bleiker (ganz rechts) pumpt die Schweineblase mit Luft auf.. Bilder: Ralph Ribi .. während die Wiler Teufel weitere Blasen präparieren.. .. bindet jemand die Blase ab. Beim Befüllen mit Luft muss man vorsichtig sein. Am Ende kommt ein Kerichtsack zusammen. Das Abbinden erfordert Fingerspitzengefühl. Alle haben Spass an der Arbeit. So wirken die Tierblasen wie Gedärm. Lachen gehört dazu.. .. das macht die Fasnacht doch aus? Auch ein paar Witze dürfen nicht fehlen.

Während Roman Bleiker mit einem Pressluftgerät die Blasen mit Luft aufpumpt, sind seine Freunde – allesamt Mitglieder bei den Wiler Tüüfeln – mit dem Abbinden und Verräumen der Sublotere beschäftigt. Alle, die die Blasen zuschnüren, tragen Gummihandschuhe. Das hat einen guten Grund: «Beim Abbinden und Halten der Blasen entstehen schnell Schwielen an den Händen. Wenn da ein bisschen Salzwasser draufkommt, dann brennt es und trocknet die Haut aus», meint einer.

So verbringt die Gruppe etwa eine Stunde mit Blasenfüllen. Während des ganzen Prozesses redet man auch über das weitere Vorgehen während der Fastnacht, wie es den Leuten mit der Fastnacht geht und was die lustigsten Erlebnisse bezüglich Sublotere waren. Eine Geschichte sticht heraus: «Da gab es mal eine Frau, die meinte, dass wir die Sublotere vor Ort aufblasen.» Bleiker erzählt mit einem Lächeln im Gesicht weiter: «Wir standen schon in vollem Kostüm vor der Dame. Es war etwas absurd.»

Alte Tradition – neu ausgelegt

Auch in Deutschland und Österreich kennt man die Sublotere. Schaut man zu den nördlichen Nachbarn so ist laut dem «Südkurier» die Verwendung einer Schweineblase auf das Schlachten vor der Fastenzeit zurückzuführen: «Die Narren verwendeten die übrig gebliebenen Saublasen, um etwas Lärm zu machen.»

Auch in Wil ist die Fastnacht mit Geschichte behaftet. Vor langer Zeit entschied der Stadtrat, ob überhaupt eine Fastnacht gefeiert werden durfte. Dazu findet sich ein schöner Beitrag auf der Website der Wiler Tüüfel. Im Jahr 1566 zum Beispiel verbot der Stadtrat die Fastnacht, weil die jungen Leute nicht tanzen, sich verkleiden, oder Lärm machen sollten.

Ausserdem diente der Lärm der Sublotere in den heidnischen Fruchtbarkeitsriten dazu, die schlafende Vegetation aufzuwecken. Und sie sollen auch an Seifenblasen und Träume erinnern, die am Ende der Fastnacht zerplatzen. Ähnlich klingt es beim Gildenmeister der Wiler Tüüfelsgilde, René Gerber: Schon im Mittelalter hatten sich Hofnarren eine Schweineblase an ihr Zepter gebunden. Man habe damit den Überfluss und die «Fresserei» der Fürste verspottet.

