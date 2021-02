FASTNACHT Gümpelimittwoch im Corona-Jahr: Wenn die Wiler Fastnacht aus dem Kanton Zürich kommt Die Fastnacht kann man nicht absagen. Und Tüüfel verbietet man nicht. Wie die fünfte Jahreszeit in der Äbtestadt auf Sparflamme begonnen hat. Simon Dudle 10.02.2021, 21.22 Uhr

Die Wiler Fastnachtsgesellschaft FGW bei der Produktion der Fernsehsendung im Fernsehstudio. Bild: PD

Gümpelimittwoch ist’s in der Äbtestadt. Wo niened richtig d’Fastnacht tobed. So beginnt die Bulle, welche es trotz Nahezu-Absage der fünften Jahreszeit auch heuer gibt – zu lesen auf den Seiten 20 und 21 dieser Ausgabe. Huh ä Lotsch.



Doch wie viel Fastnacht ist drin in diesem Gümpelimittwoch? Die Wiler Zeitung machte sich auf die Suche – und wurde fündig vor dem Restaurant Neutoggenburg. Es ist jenes Lokal, wo die Tüüfelsgilde ihre Standarten gebunkert hat. Auf dieses Jahr hin wurde eine mobile Tüüfelshöhle angeschafft. Natürlich mit Take-Away-Angebot und Desinfektionsmittel. Die Polizei findet: Das ist eine Veranstaltung und somit Coronagefahr. Noch bevor der Abend so richtig beginnt, wird die mobile Tüüfelshöhle – gezwungenermassen – von einem Traktor wieder von dannen gezogen. Huh ä Lotsch.

Die Freude der Wiler Tüüfel währte nur kurz. Bild: Simon Dudle



Im Verlaufe des Gümpelimittwochs hatten die Wiler Tüüfel mit einem Video überrascht. Auf einem virtuellen Stadtrundgang wird einem Grünschnabel erklärt, was es mit der bereits über 425-jährigen Tradition auf sich hat. Ganz unter dem Motto: «Tüüfel verbüted mer nöd.» Huh ä Lotsch.



Findet die Wiler Fastnacht kulinarisch statt? Auf der Suche nach der Bürgerwurst führt der Weg seit einigen Jahren nach Rossrüti zur Metzgerei Frey. Sie ist die einzige, welche die Bürgerwurst herstellen darf. Am Gümpelimittwoch hat sie zwar geschlossen. Dafür gibt es zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und dem Fastnachts-Samstag einen Lyoner gratis, wer verkleidet Fleisch kaufen kommt. Blaue Coronamasken gelten nicht als Verkleidung, lässt die Metzgerei ausrichten. Huh ä Lotsch.



Der Gümpelimittwoch erlebt seinen speziellen Höhepunkt. Um 19.02 Uhr ist es jeweils soweit und Hunderte Tüüfel stürmen aus dem Hof zu Wil. Und dieses Jahr? Tatsächlich knallt es um kurz nach 19 Uhr, so wie es die Tradition vorsieht. Auf dem Hofplatz steigen fünf Raketen Richtung Himmel. Die Getreuesten aller Fastnächtler haben sich versammelt, wobei die FGWler nicht dabei sind. Dafür sorgt die «Chrüsimusig» für etwas Stimmung. «Tigerli»-Wirt Marc Gähwiler verschenkt von einem Leiterwagen Glühwein. Und die Polizei? Pünktlich um 19.03 Uhr fährt sie über den mit rund 20 Fastnächtlicher besiedelten Hofplatz – und dann wieder von dannen. Huh ä Lotsch.



Genau wie die Tüüfelsgilde hat auch die Fastnachtsgesellschaft FGW dieses Jahr ein Video hergestellt – und es um kurz nach 19 Uhr veröffentlicht. Mehr noch: Eine ganze, einstündige Fernsehsendung ist es geworden. Aufgenommen wurde sie in den Studios der Produktionsfirma NEP in Volketswil. Geschäftsführer Reto Osterwalder war zwischen 1991 und 1996 Präsident der FGW. Die katholische Wiler Fastnacht kommt dieses Jahr also aus dem reformierten Kanton Zürich. Huh ä Lotsch.

Herold Michael Sarbach vor dem Verlesen der Bulle. Bild: PD



Und was gibt die Sendung her? Professionell produziert ist sie, mit einer Schnitzelbank der Tüüfelsbrünzler. Auch Hofnarr Mike Holenstein, der ein zweites Jahr anhängen darf, ist bei der vergangene Woche aufgezeichneten Sendung dabei – genauso wie Herold Michael Sarbach, der Ausschnitte der Bulle verliest. Natürlich bekommen die alten und neuen Stadträte ihr Fett ab. Und längst nicht nur sie. Dies, nachdem der neue Stadtpräsident Hans Mäder zuvor eine witzige Grussbotschaft übermittelt hatte. Huh ä Lotsch.



War es das mit der traurigsten Wiler Fastnacht? Hofnarrenball, Monsterkonzert, Umzug: alles abgesagt. Nicht aber der Fastnachts-Gottesdienst, der vom einstigen Hofnarren und Stadtpfarrer Meinrad Gemperli ins Leben gerufen wurde. Jedoch ist die Kirche am Sonntag ausgebucht. Mehr als 50 Leute dürfen nicht rein. Huh ä Lotsch.

