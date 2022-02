Fastnacht: Das steckt hinter der «Sublotere» der Wiler Tüüfel

Fastnacht «E nassi ‹Blotere› gruuset meh»: Das steckt hinter der «Sublotere» der Wiler Tüüfel Zur Wiler Fastnacht gehören die Wiler Tüüfel und zu denen wiederum gehört die sogenannte «Sublotere». Der rosafarbene Ballon der Tüüfel hat eine lange Geschichte. Bis die Schweineblase am Stock der Tüüfel baumelt, werden sie aufwendig präpariert. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Teufelsgesicht, gekrümmte Hörner, zerzaustes Haar: Was bei den Wiler Tüüfel auch immer dazu gehört, ist die «Sublotere». Bild: Belinda Schmid

Sie schiessen aus dem Tor, das Mund aufgerissen, der Blick böse, das Haar zerzaust: Die Tüüfel sind aus dem Gümpelimittwoch, wenn die Wiler Fastnacht eingeläutet wird, nicht wegzudenken. Genauso wenig wie der nasse, rosafarbene Ballon, den die Tüüfel umherschwingen: die «Sublotere».

Doch was ist das überhaupt? Bei der «Sublotere» handelt es sich um eine aufgeblasene Schweineblase. Schon im Mittelalter hatten sich Hofnarren eine solche an ihr Zepter gebunden, erklärt René Gerber, Gildenmeister der Wiler Tüüfelsgilde 1595. Man habe damit den Überfluss und die «Fresserei» der Fürste verspottet.

Heute werde die Blase auch als Zeichen der Fruchtbarkeit interpretiert. Es gehe darum, die schlafende Vegetation aufzuwecken, den Frühling einzuläuten. Auch das Ploppen, wenn die Tüüfel die «Sublotere» auf den Boden schlagen, gehört wie das «Geschelle» und die Guggenmusik zur Wiler Fastnacht, sagt Gerber.

Hoch in die Luft wird die «Sublotere» geschwungen, auf den Boden geknallt oder den Leuten vors Gesicht gehalten. Bild: Belinda Schmid

Wie der Gildenmeister weiter sagt, wird die «Blotere» auf drei Arten eingesetzt: auf den Boden knallen, in der Luft schwingen oder den Leuten vor das Gesicht halten. Gerber sagt:

«Das gehört dazu, wir Tüüfel wollen ja etwas Angst und Furcht einjagen.»

Aber man habe eine klare Grenze definiert: Die Verhaltensregeln der Wiler Tüüfel beinhalten nur diese drei Verwendungsarten. Früher hätten sich die Leute beschwert, wenn die Tüüfel einem mit der Blase berührten. «Mit den Regeln ist die Akzeptanz der Tüüfel grösser geworden.»

Produktion aus Tüüfels Hand

Am Gümpelimittwoch dieser Woche stürmten etwa 200 Tüüfel aus dem Tor vom Hof zu Narrenwyl. 160 «Sublotere» wurden umher geschwungen. Diese so kurzfristig zu beziehen, sei kein Problem gewesen, sagt Gildenmeister Gerber.

Die Schweineblasen seien ein Abfallprodukt. Von einem Schlachthof aus der Region beziehe man die «Blotere». Bis sie an Stöcken der Tüüfel baumeln, müssen sie aufwendig präpariert werden.

Erst werden die Blasen langsam aufgetaut. Dann von Hand massiert. «Sind die Blasen zu hart, platzen sie, wenn wir sie aufblasen», erklärt Gerber. Aufgeblasen werden die Blasen mit einer Velo- oder Ballpumpe oder einer Luftpistole. Danach braucht es Kraft: Die Blase muss eng zugeschnürt werden, damit keine Luft austritt.

So produzieren die Wiler Tüüfel diesen Samstagmorgen weitere 120 «Blotere». Die Tüüfel beziehungsweise der Chef der «Sublotere», Roman Bleiker, kümmern sich jeweils um die Bestellungen, sagt Gerber. Denn man würde nicht nur für die Tüüfel des Vereins Blasen organisieren, sondern auch für all jene, die eine Tüüfelsmaske besitzen und beispielsweise am Umzug teilnehmen, aber nicht Vereinsmitglied sind. Ein Service des Vereins. An der Fastnacht vor zwei Jahren habe man fast 1000 Blasen gebraucht.

200 Tüüfel stürmten am Gümpelimittwoch aus dem Höhlentor. Bild: Belinda Schmid

Dass so viele «Blotere» bezogen werden, liege auch daran, dass man sie nur einmal brauchen könne. Die Tüüfel würden immer eine frische, feuchte «Sublotere» bei sich tragen. Gerber sagt:

«E nassi ‹Blotere› gruuset meh.»

Trockne man die Blase dennoch, sei es wichtig, sie aufzuhängen und nicht am Boden liegen zu lassen, damit nicht Tiere angezogen werden, sagt Gerber. Eine trockene «Blotere» ist ledrig und bräunlich. Wenn die Wiler Tüüfel am Freitagabend von Beiz zu Beiz ziehen und ihr Tüüfelslied singen, bammeln getrocknete Blasen am Stock. Auch wenn diese weniger grusig sind oder gerade, weil sie es weniger sind.

