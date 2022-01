Fasnachtszelt Wil Vorverkauf gestartet für «s'Zelt» am Rudenzburgplatz: Die Veranstalter wollen damit das Interesse der Gäste prüfen Kann der Fasnachtsanlass stattfinden – oder nicht? Darüber zerbrechen sich die Fasnachtsorganisatoren landauf, landab die Köpfe. Der Fest- und Fasnachtsverein Wil lässt die Gäste entscheiden und hat einen Vorverkauf lanciert. Zita Meienhofer 20.01.2022, 17.00 Uhr

Ausgelassene Fasnachtsstimmung herrschte stets im «s'Zelt» am Rudenzburgplatz in Wil. Bild: PD

«Wir wollen, dass unsere Gäste entscheiden können, ob wir den Fasnachtsanlass im Zelt auf dem Rudenzburgplatz durchführen und in welcher Grösse», sagt Raphael Zängerle vom Fest- und Fasnachtsverein Wil. Deshalb hat der Verein gestern den Ticket-Vorverkauf eröffnet. Für 15 Franken können Interessierte ihren Eintritt für die Anlässe vom 23. bis 26. Februar sichern. Da der Zutritt wie in den Vorjahren, kostenlos sein soll, ist im Eintrittspreis ein Getränk nach Wahl enthalten. Finden die Veranstaltungen nicht statt, wird der Ticketpreis zurückerstattet.

Fest- und Fasnachtsverein war Nachfolger von In-Wyl

Raphael Zängerle, Fest- und Fasnachtsverein Wil. PD

Der Fest- und Fasnachtsverein stellt seit 2016 – als Nachfolger des Vereins In-Wyl – das Zelt auf dem Parkplatz Rudenzburg auf und organisiert den Betrieb während der vier Fasnachtstage. Von 1998 bis 2015 war es der Verein In-Wyl, der diese Fasnachtslokation initiierte und dann auch betrieb – vorerst in der Cargo-Domizil-Halle, dann auf dem Bahnhofplatz und letztlich auf dem Rudensburgplatz.

Dem Fest- und Fasnachtsverein ergeht es wie vielen anderen Fasnachtsorganisatoren. Es wird abgewartet, welche Massnahmen Bund und Kantone bis Anfang Februar noch beschliessen werden. Bislang sind Veranstaltungen in Innenräumen bis 1000 Personen ohne Sitz- und Maskenpflicht nur mit dem 2G+-Zertifikat erlaubt. Auf dem Rudenzburgplatz soll – wenn möglich – maximal 900 Leuten Einlass gewährt werden.

Gäste bestimmen, ob das Zelt aufgestellt wird und welche Grösse es hat

Während andere Organisatoren abwarten, hat sich der Wiler Fest- und Fasnachtsverein für einen anderen Weg entschieden: den Ticket-Vorverkauf. Zängerle sagt: «Es ist der einzige Weg, den wir zurzeit gehen können.» Denn die Kosten für die Infrastruktur und den Betrieb sind gemäss Zängerle doch relativ hoch.

Mit dem Vorverkauf möchten die Veranstalter eruieren, ob das Bedürfnis vorhanden ist. Je nachdem wie viele Tickets im Vorverkauf Absatz fanden, wird die Zeltgrösse bestimmt. Das heisst, die Grösse wird jenem Tag angepasst, für den die meisten Tickets verkauft werden. Somit ist es möglich, dass an den weiteren Tagen Tickets an der Abendkasse erhältlich sein werden. Zängerle sagt:

«Unser Ziel ist, dass wir mindestens ein Zelt für 300 Leute stellen können.»

Entscheid zwischen Vernunft und Bedürfnis

Auf die Frage, ob er keine Bedenken habe, so viele Personen in einem Zelt versammelt zu haben, sagt Zängerle: «Wir haben lange darüber diskutiert. Einerseits war da die Vernunft, die Nein sagte. Anderseits waren da viele Leute, die darauf drängen, dass wir während der Fasnacht das Zelt öffnen.» Ihre eigene Unentschlossenheit ist mitunter auch ein Grund, weshalb der Verein diesen Weg wählte, den Weg, die Gäste mitentscheiden zu lassen. Definitiv entscheiden werden die Verantwortlichen am 6. Februar, ob das Wiler Fasnachtszelt am Rudenzburgplatz stehen wird und falls ja, wie gross es sein wird.

Das Wilde Tiger Ensemble begeisterte damals im Zelt des Vereins In-Wyl am Rundenzburgplatz die Massen. Christof Heer (2. März 2011)

Comeback von In-Wyl belebt das Fasnachtstreiben in der Stadt

Der Verein In-Wyl hatte seit 2016 auf die Organisation eines Fasnachtsbetriebes verzichtet. Nun hat der Verein ein Comeback angekündigt. Im alten Feuerwehrdepot an der Tonhallestrasse wird der Verein eine Fasnachtslokalität als Club, Bar und Diskothek mit dem Namen «Boxenstopp» betreiben. An vier der sechs Veranstaltungstage tritt dort die Band Die Unglaubliche Manta Gang auf. Sieht Zängerle da eine Konkurrenz? Er sagt: «Nein, überhaupt nicht. Wir begrüssen es sogar, wenn es weitere Fasnachtslokalitäten gibt. Das belebt die Fasnacht und führt zur Zirkulation der Fasnächtler.»

Info zum Vorverkauf der «s'Zelt»-Tickets: www.szelt.ch

Infos zu «Boxenstopp»: www.in-wyl.ch/boxenstopp