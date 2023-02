Episoden aus der Flawiler Fasnachtszeitung

Fasnachtszeitung «Mer sind draa»: Ein behördlicher Standardspruch macht Schlagzeilen in der Flawiler Fasnachtszeitung Die Schule, der Gruufer, mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Gemeindepräsident Elmar Metzger und die Tier-Trottis füllen die Flawiler Fasnachtszeitung «Chratzbörschte». Sie liegt heute in den Briefkästen. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Flawiler Fasnachtszeitung «Chratzbörschte» ist auf den 3. Februar datiert. Liegt aber, wie gewohnt, am Freitag vor dem Schmutzigen Donnerstag in den Briefkästen. Ein Scherz des Narrenrats. Bild: PD

«Äs goht au ohni», befand der Flawiler Narrenrat getreu seinem diesjährigen Motto und liess die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im Dorf eine Woche zappeln, verteilte die Fasnachtszeitung erst sieben Tage nach Ankündigung. Nun liegt sie, das gelbe Blatt mit dem bunten Konfetti, auf den Tischen.

Auf der Titelseite ist es die Schule, also deren Organisation und Strukturen, die aufs Korn genommen wird. Immer wenn es um eine Auskunft aus dem Schul- und Gemeinderat gehe, soll die Bevölkerung zu hören bekommen: «Mer sind draa.»

Gruufer sorgt für Peinlichkeiten

Tatsächlich immer dran war der Gruufer, Gügi oder wie er genannt wird. Alle paar Seiten erfahren die Lesenden, was er während des Jahres so trieb. Was mit seinem Rasenmäher oder Auto passiert ist, wer Schuld am kaputten Cheminée hat oder wie viel er für eine Flasche Wein in Dubai bezahlt hat. Dafür musste die «Chratzbörschte»-Redaktion allerdings nicht allzu aufwendige Recherchen betreiben. Gruufer erzählt seine Fauxpas in den Restaurants – und oft sitzt einer der Redaktoren am Nebentisch.

Was in der aktuellen «Chratzbörschte»-Ausgabe nicht fehlen darf: das Kandidaten-Karussell um eine Nachfolge des per Ende Februar 2024 zurücktretenden Gemeindepräsidenten Elmar Metzger. 15 Männer, eine Frau und Chratz Börschtli stehen im Blatt zur Auswahl. Die witzigste Argumentation wurde Marco Lüchinger, Präsident SP, in den Mund gelegt: «Damit ich für alle Ämter mal kandidiert habe, mache ich auch mit.»

Die Tiers des gleichnamigen Mobilitätspartners haben in Flawil Einzug gehalten. Die E-Scooter sind in Flawil unübersehbar und werden an allen Ecken und Enden stehen gelassen. In einem kreativen Comic über zwei Seiten ist zu erfahren, welche Tiers im Dorf im Untertoggenburg unterwegs sind: Vom Alphatier über das Kuscheltier bis hin zum Trampeltier ist da die Rede.

Sandro Fischer vom Narrenrat Flawil. Bild: PD

Keine Knallergeschichte, aber ein Preisträger

Wer den diesjährigen Flawiler Fasnachtpreis, die Chratzbörschte, erhält, darüber gibt Sandro Fischer vom Narrenrat keine Auskunft. Er sagt: «Klar, es hat dieses Jahr keine Knallergeschichte wie im Vorjahr die von der Feuerwehr oder jene von Walter Brunner im 2020.» Doch die Flawilerinnen und Flawiler waren unterwegs und ihnen passierten Dinge, über die man lachen darf. Sicher ist laut Fischer aber: «Wir haben auch dieses Jahr einen Preisträger.»

Ob es Flo ist, dem die Brille fehlt, Di Romanos, die während ihrer Ferienabwesenheit eine Katze im Restaurant hatten, ob es der Pensionierungsmedaillengewinner der Büchi Labortechnik AG ist oder der Postautochauffeur, der ungeplant neben einem Toi-Toi anhalten muss? Oder doch der Gruufer? Am Schmutzigen Donnerstag, um 19.11 Uhr, wissen es die Flawilerinnen und Flawiler.

Jedenfalls sind die 16 Seiten gefüllt mit Lustigem und Kuriosem aus Flawil. Das heisst, dass in Flawil doch etwas gelaufen ist, dass sie «draa sind». Und wohl gäbe es da noch einiges mehr zu berichten. Allerdings sind das oft Episoden, die nicht einmal in einer Fasnachtszeitung publiziert werden dürften.

Die Verleihung der Chratzbörschte findet am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, vor dem Gemeindehaus Flawil statt. Ab 18 Uhr spielen die Guggenmusiken auf und es gibt Getränke und Bratwurst. Um Punkt 19.11 Uhr folgt der Böllerschuss zum Auftakt der Verleihung. Und danach geht es zur Beizenfasnacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen