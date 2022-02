Fasnachtszeitung Der Zauber der Wahlen und das Herumirren der Feuerwehr: Das steht in der Flawiler «Chratzbörschte» Zum 41. Mal erscheint heute die «Chratzbörschte», die eigentlich einzige Fasnachtszeitung der Region. Auf 16 Seiten wurde Peinliches und Lustiges des vergangenen Jahres notiert. Zita Meienhofer 18.02.2022, 05.00 Uhr

In Flawils Briefkästen liegt die neuste Ausgabe der «Chratzbörschte». Bild: PD

Heute kündet sich in den Briefkästen Flawils die Fasnacht an. Knallig in gelb-schwarz-rot präsentiert sich auch dieses Jahr die «Chratzbörschte». Die Fasnachtszeitung macht schon seit Jahren pünktlich am Freitag vor dem Schmutzigen Donnerstag auf die Possen der Flawilerinnen und Flawiler aufmerksam.