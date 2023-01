Erste Semponiker-Fasnacht in Rickenbach

Fasnacht Vier Jahre nach dem Aus für den «Katerball»: Semphoniker bringen die Fasnacht nach Rickenbach zurück Jahrzehntelang war Rickenbach das Fasnachts-Mekka schlechthin. Dann endete die «Katerball»-Ära und die fünfte Jahreszeit wurde ruhig. Das änderte am Samstag mit der Semphoniker-Fasnacht, die ihre Guggennacht von Wil nach Rickenbach verlegte. Christoph Heer 29.01.2023, 16.57 Uhr

Zuerst der Kindermaskenball, dann die Guggennacht. Die Wiler Guggenformation Semphoniker lancierte die Rickenbacher Fasnacht neu. Bild: Christoph Heer

Sonst fand die Semphoniker Fasnacht, mit Kindermaskenball und Guggennacht, jeweils in der Aula des Schulzentrums Lindenhof statt. Die rund 50 Mitglieder zählende Semphoniker-Gugge, hat sich nun zu neuen Wegen entschlossen. «In erster Linie haben wir vor, unsere Fasnacht etwas zu vergrössern. Hierfür suchten wir eine andere Lokalität. Und da viele unserer Mitglieder einen Bezug zu Rickenbach haben, entschlossen wir uns, es in der hiesigen Mehrzweckhalle zu versuchen», sagt Guggenpräsident Raphael Schmucki.

Pilotversuch wird ausgewertet

Das Vorhaben zeigte sich schon am Samstagnachmittag als geglückt. Bereits zum Kindermaskenball, mit Maskenprämierung, Guggenauftritt und DJ, füllte sich der Saal. «Wir sind guter Dinge, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben», sagt Schmucki. Natürlich seien auch Erinnerungen an den traditionellen Katerball aufgekommen. Also, warum sollte man nicht versuchen, die Fasnacht wieder nach Rickenbach zu bringen? Die Semphoniker sind im Dorf gut vernetzt, hatten früher auch am Katerball aufgespielt.

Die Auflage 2023 ist ein Pilotversuch. Nach dieser wird sich das OK zusammensetzen und ein Fazit ziehen. «Sollte dieses positiv ausfallen, wird es auch im kommenden Jahr wieder Fasnachtsstimmung in Rickenbach geben», erklärte der Vereinspräsident. Jetzt aber geniesse man zuerst die diesjährige, fünfte Jahreszeit. «Am meisten freuen wir uns natürlich jeweils auf die Auftritte in unserer Äbtestadt. Aber auch Lenggenwil wird wieder fantastisch», ist sich Raphael Schmucki sicher.

Regionale Gastguggen und Gerstensuppe

Nach dem Kindermaskenball, war vor der Guggennacht. Mit den Tüüfelshusare aus Wil, den Schnäggägugger aus Bronschhofen, oder den Henauer Gugger, traten hauptsächlich regionale Guggenformationen auf. Aber auch Gastguggen aus St.Gallen (Wirus), oder aus dem Obertoggenburg (Lutere Gugger), beehrten die Semphoniker Fasnacht. Dabei fehlte es an nichts, was ein richtiges Fasnächtlerherz begehrt: Kühle Drinks, Pfefferwürstli, Hot-Dogs, oder Gerstensuppe, wer die Narrenzeit kräftig feiert, muss auch seinen Hunger stillen.

Die Nachwuchsfasnächtler hatten am Nachmittag ebenso viel Spass an den Konfettischlachten und am Tanzen zu Partymusik. Dem kleinen Piraten verrutschte dabei öfters die Augenbinde, während sich die Prinzessin zeitweise mehr um ihr Röckchen kümmerte, als um die Tanzeinlagen.