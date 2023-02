Zuschauerrekord am Lenggenwiler Fasnachtsumzug

Fasnacht Rekordmässig viele Fasnachtsbegeisterte, Konfetti und Sonnenschein: So war die Lenggenwiler Fasnacht Ein sonniger Februarsonntag und womöglich auch die Abstinenz von zwei Jahren führten dazu, dass so viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler wie noch nie den Umzug in Lenggenwil sehen wollten. 17'000 Zuschauende zählten die Veranstalter. Zita Meienhofer 12.02.2023, 19.00 Uhr

Die Fasnachtsgruppe Vollverwirrt aus Degersheim mit ihrer Gondel am Lenggenwiler Fasnachtsumzug. Bild: Zita Meienhofer

Es stimmte einfach alles: das Wetter, die Vielfalt der Nummern und wohl die Freude, nach zwei Jahren wieder an einem Fasnachtsumzug dabei sein zu dürfen. Diese Mischung war es, die wohl die rund 17'000 Zuschauenden nach Lenggenwil an den 45. Fasnachtsumzug lockte. Severin Löhrer, Präsident des Fasnachtskomitees Lenggenwil, sprach von «supergenialen» drei Tagen und dem krönenden Abschluss am Sonntagnachmittag mit dem Umzug und der grossen Anzahl Zuschauender.

Obwohl kurz vor Umzugsstart noch das Krankenauto durch das Dorf fuhr – es fiel ein Umzugsteilnehmender beim Aufkolonnieren seiner Gruppe vom Wagen –, konnte das fasnächtliche Treiben pünktlich beginnen. Und wie seit Jahren machte den Beginn eine Ischellergruppe. Ihr folgten 61 Nummern. Zwar weniger als in den Vorjahren, eine Tatsache, die den Umzug jedoch nicht abwertete. 19 Guggen sorgten dafür, dass nicht nur etwas für das Auge, sondern auch das Ohr geboten wurde.

Ein Mario und zwei Wolken, die für ihre Originalität prämiert wurden

«Mario Party» hiess das Motto der diesjährigen Lenggenwiler Fasnacht. Am Lenggiball am Samstagabend hielten sich doch einige Verkleidete an das Motto. Der erste Rang bei den Einzelmasken ging an Chris Härtsch aus Flawil – übrigens schon zum neunten Mal. Sein Kostüm: Mario 2.0. Bei den Gruppenmasken siegte ein Paar aus Wil mit der Wolke von Mario-Kart.

Mit dem Clownball am Freitagabend startete die Lenggenwiler Fasnacht. Bild: Joel Koller Clowns, Clowns, Clowns. Bild: Joel Koller Allerlei Maskierte am Lenggiball am Samstagabend. Bild: Zita Meienhofer Und sie kamen aus... Nederwil und Niederbüren. Bild: Zita Meienhofer Wer am Lenggiball war, der war kostümiert. Bild: Zita Meienhofer Hin und wieder auch mottogerecht als Toadette zu Thema «Mario Party» Bild: Zita Meienhofer Beste Stimmung mit den Henauer Guggern. Bild: Zita Meienhofer Beste Stimmung auh bei den Altherren Basil Jung (links) und Hans Kappeler. Bild: Zita Meienhofer Kein Maskenball ohne Prämierung. Bei den Gruppen gewannen die beiden Wiler als Mario Karts Wolke. Bild: Zita Meienhofer Irgendetwas Fasnächtliches zum Anziehen liess sich bei allen Ballbesuchenden finden. Bild: Zita Meienhofer Chris Härtsch aus Flawil als Mario 2.0 gewann bei den Einzelmasken zum neunten Mal den ersten Preis am Lenggiball. Bild: Zita Meienhofer

Die Umzugsnummern am Sonntag waren jedoch meist anderen Themen als der Game-Figur gewidmet. Einzig die Gruppen der Jungwacht Lenggenwil mit ihren zwei Wagen hatten Mario als Thema, ebenso der TV Bischofszell. Diese drei Umzugsnummern waren letztlich die drei Erstrangierten bei der Prämierung.

Bienen waren bei mehreren Gruppen ein Thema, ebenso das Energiesparen und der Klimaaktivismus. Den Schneemangel thematisierte die Fasnachtsgruppe Vollverwirrt aus Degersheim. Auf ihrem Wagen thronte eine Gondel mit der Aufschrift «Bergbahn Degersheim» und dem durchgestrichenen Wort «Arosa». Dazu schreibt die Gruppe auf Facebook: «Arosalenzerheid: Wenn er euri Gondle wieder zruck wönd, schenket er zerscht am Skilift Degersheim e Schneekanone! Den luäget mer witer.»

Nach Goldnuggets baggern statt in Konfetti baden

Aufsehen erregten die Chneblerbuebe aus Eschenbach mit ihrem Goldrausch-Wagen. Statt das Publikum ins Konfettibad zu stecken, durften die Interessierten – meist Knaben – mit dem Bagger nach Goldnuggets baggern. Wiederum akrobatische Leistungen boten die Minions des TV Fortitudo aus Gossau auf ihrer grossen Matte.

Severin Löhrer zeigte sich am Sonntagabend sehr zufrieden und freute sich, dass die drei Fasnachtstage friedlich und nach den Vorstellungen des Fasnachtskomitees über die Bühne gegangen seien.