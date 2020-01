Fasnacht Lenggenwil: Maskottchen wird zum Filmstar Die Verantwortlichen der Lenggenwiler Fasnacht werben mit einer mehrteiligen Filmserie und dämmen den Lärm. Zita Meienhofer 27.01.2020, 17.08 Uhr

«Lenggi», das Maskottchen der Lenggenwiler Fasnacht, spielt die Hauptrolle in den Filmen, die auf den Anlass hinweisen. Bild: PD

«Lenggi», der unförmige Clown mit dem grossen Hinterteil und dem ebenso grossen Gesicht steht als Schnupperlehrling in einer Zahnarztpraxis und bereitet sich auf den ersten Patienten vor. Doch es funktioniert nicht so wie es sich das Maskottchen der Lenggenwiler Fasnacht vorgestellt hat. Statt dem Zahnarzt die Spritze zu reichen, fällt er in Ohnmacht. Letztlich wird ihm zu verstehen gegeben, dass er sich für diesen Beruf nicht eigne. Der sonst so fröhliche Clown lässt seinen Kopf hängen. Das ist der Inhalt einer der Filme, mit denen die Organisatoren auf die Lenggenwiler Fasnacht unter dem Motto «Traumberufe» aufmerksam machen.