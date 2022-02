Für die Fasnächtler kommt die Öffnung zu spät

Fasnacht «Es ist zeitlich nicht mehr möglich»: Für die Narren gibt es dieses Jahr trotz Lockerungen nur ein Light-Programm Der Bundesrat öffnet. Doch für die Fasnächtler in der Region Wil kommt der Entscheid für ein ganz grosses Fest zu spät. In Flawil hingegen wird eine neue Idee aus dem Hut gezaubert. Lia Allenspach 16.02.2022, 19.00 Uhr

Fasnachtsumzüge finden in der Region Wil/Toggenburg trotz der Öffnung des Bundesrats nicht statt. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Sie haben auf den Entscheid des Bundesrats gewartet und gebangt wie kaum jemand: Die Fasnächtler. Nun ist der Entscheid getroffen. Der Bundesrat hebt ab Donnerstag fast alle Massnahmen auf. Doch dies kommt für viele Fasnächtler etwas zu spät. Sie wagen es nicht mehr, so kurz vor Beginn ein ganz grosses Programm aus dem Boden zu stampfen. Aber immerhin ist 2022 eine Fasnacht light angesagt.

Chratzbörschte wird live übergeben

Mit dem Entscheid des Bundesrates sind die Weichen in Flawil gestellt. Die Chratzbörschte-Verleihung findet zum ersten Mal seit zwei Jahren live statt. Am Schmutzigen Donnerstag versammelt sich Gross und Klein beim Gemeindehaus Flawil, um der Verleihung zu lauschen.

Doch nicht nur das: Flawil wagt sogar noch einen neuen Programmpunkt. «Unser Wunsch ist es, Guggenkonzerte zu veranstalten», sagt Sandro Fischer vom Narrenrat. Sie haben bereits einige Zusagen von Guggenmusiken und hoffen, dass diese spontane Idee in Realität umgesetzt werden kann. Die Beizenfasnacht wird hingegen nicht stattfinden, genauso wenig wie ein Umzug, sagt Fischer.

Was in Wil und Sirnach läuft

In Wil wagt man trotz neuer Ausgangslage keinen ganz grossen Wurf. Patrick Galli, Präsident der Wiler Fastnachtsgesellschaft (FGW), sagt:

«Wir können in einer Woche keinen Umzug herzaubern.»

Deshalb wird in der Äbtestadt keine zusätzliche Veranstaltung geplant. Immerhin können aber der Gümpeli-Mittwoch und das Monsterkonzert am Samstag gefeiert werden.

Auch in Sirnach gilt Fasnacht light. Vorstandsmitglied der Sirnacher Fasnacht (SiFa), Marco Meuri, sagt: «Zeitlich ist es einfach nicht mehr möglich, etwas Neues auf die Beine zu stellen.» Damit die fünfte Jahreszeit nicht spurlos an den Sirnacherinnen und Sirnachern vorbeizieht, wird das bereits geplante Corona-Alternativprogramm durchgeführt: Ein Barwagen und diverse Guggen werden durchs Dorf ziehen.

Am Donnerstagabend ist der Wagen auf dem Sirnacher Gemeindeplatz zu finden. Am Samstag auf dem Dreiecksparkplatz und am Sonntag wird vor dem Schulhaus Grünau ausgeschenkt. Am Sonntag wird nicht nur der Barwagen für Stimmung sorgen, sondern auch eine andere Sirnacher Berühmtheit: die Muschelfee. Diese führt laut der Sirnacher Fasnachtstradition die Gemeinde während der fünf närrischen Tage.