Wil: Fastnachtsgesellschaft will Geümpelimittwoch durchführen

Fasnacht Doch noch ein Gümpelimittwoch mit Tüüfel und Herold: Fastnachtsgesellschaft Wil hofft auf Aufhebung der Massnahmen Schon in knapp zwei Wochen könnte es in der Schweiz keine Coronamassnahmen mehr geben. Die Fastnachtsgesellschaft Wil hat sich dafür gerüstet. Grünes Licht vorausgesetzt, soll am Gümpelimittwoch wie gewohnt mit Tüüfel, Herold und Bulle in die fünfte Jahreszeit gestartet werden. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Sollten am 17. Februar die Corona-Einschränkungen fallen, stehen die Chancen gut, dass die Fastnachtsgesellschaft Wil den Gümpelimittwoch in gewohnter Manier durchführt. Bild: PD

Die Hoffnung, die Fasnacht 2022 nach dem Totalausfall im Vorjahr wieder mit Pauken und Trompeten zelebrieren zu können, hat sich bereits um den Jahreswechsel weitgehend zerschlagen. Die Coronazahlen stimmten alles andere als zuversichtlich. Zuoberst auf der Streichliste standen, aufgrund der aufwendigen Vorbereitungen, die Fasnachtsumzüge. Mit wenigen Ausnahmen in kleineren Gemeinden wurden letztlich alle Umzüge abgesagt. Und das bleiben sie auch, unabhängig davon, in welchem Umfang der Bundesrat am 17. Februar die Coronamassnahmen aufhebt.

Patrick Galli, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil. Bild: PD

Darüber hinaus lässt die Planung jedoch Spielraum für kurzfristige Anpassungen. Die Fastnachtsgesellschaft Wil macht es vor. Bereits wurden alle Vorkehrungen getroffen, um nach einem positiven Entscheid aus Bern sofort reagieren und gestrichene Anlässe wieder auf die Agenda nehmen zu können. «Wir haben der Stadt, im Hinblick auf eine Bewilligung der Veranstaltungen vom Mittwoch, 23. Februar, und dem Samstag, 26. Februar, bereits ein Grobkonzept eingereicht», sagt FGW-Präsident Patrick Galli. Ziel sei es, den Gümpelimittwoch mit dem traditionellen Ausströmen der Wiler Tüüfel, dem Verlesen der Bulle durch den Herold, mit Guggenmusikklängen und Konfetti wie gewohnt durchzuführen.

Kein Hofnarr, kein Prinzenpaar

Auch das Guggen-Monsterkonzert soll wieder ins Fasnachtsprogramm integriert werden, wenn auch in angepasster Form. Galli sagt: «Wir prüfen derzeit, ob statt den üblichen Konzerten auf vier Plätzen in der Altstadt, kleinere Auftritte mit vier bis fünf Guggenformationen auf einem oder zwei Plätzen möglich sind.» Das Monsterkonzert ist auf den Samstag, 26. Februar, terminiert.

Nicht gerüttelt wird hingegen am Entscheid, auch dieses Jahr kein Prinzenpaar einzusetzen und keinen Hofnarr zu bestimmen. Patrick Galli begründet dies damit, dass es keinen Sinn mache, Repräsentationsfiguren einzusetzen, wenn nicht repräsentiert werden kann.

«Ohne den Umzug, den Hofnarrenball und die Möglichkeit, Schulen, das Spital oder Altersheime zu besuchen, können sie ihren Rollen nicht gerecht werden.»

SiFa entscheidet am Mittwoch

Nebst Wil gelten auch Sirnach und Lenggenwil als regionale Fasnachtshochburgen, deren Umzüge üblicherweise Tausende närrische Besucherinnen und Besucher anziehen. In Lenggenwil werden, wie bereits bekannt, die Maskenbälle durchgeführt. Am 18. Februar findet der Clown-, am 19. Februar der Lenggi- und am 20. Februar der Kindermaskenball statt. Eine Lockerung oder Aufhebung der Coronamassnahmen am 17. Februar hätte auf das Fasnachtsprogramm keinen Einfluss. Dies sagt Präsident Severin Löhrer und verweist auf die Kurzfristigkeit, die eine Reaktion ohnedies schwierig bis unmöglich machte.

Etwas länger Zeit bliebe der Sirnacher Fasnacht, die vom 24. Februar bis zum 1. März hätte durchgeführt werden sollen, jedoch komplett abgesagt worden ist. Ob nach einer Lockerung der Coronamassnahmen doch noch etwas Fasnächtliches auf die Beine gestellt würde, kann Vorstandsmitglied Marco Meuri nicht sagen: «Der Vorstand der SiFa trifft sich am kommenden Mittwoch. Dann erst könnten solche Planänderungen überhaupt diskutiert werden.»

