Fastnacht Die Wiler Fastnacht kommt dieses Jahr ins Wohnzimmer Da die Fastnacht dieses Jahr wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes ausgedacht. Enrico Kampmann 08.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wiler Fastnacht 2020: Vor einem Jahr war noch alles wie gewohnt. Bild: PD

«Es passiert etwas Grossartiges!» So stand es vor einigen Tagen auf der Facebookseite der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW). Am Donnerstag wurde das Geheimnis nun gelüftet.

Am Gümpeli-Mittwoch, den 10. Februar, wird auf lokalen Kanälen eine einstündige Videoübertragung mit einem von der FGW zusammengestellten Fastnachtsprogramm ausgestrahlt, wie Patrick Galli, Präsident der FGW bestätigt. Dabei werde selbstverständlich die diesjährige Bulle vorgetragen. Eine Schnitzelbank sowie weitere Highlights und Überraschungen, die noch streng geheim sind, seien auch dabei. «Natürlich wird es keine Fastnacht, wie wir sie kennen», sagt Galli.

Patrick Galli, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Wil. Bild: PD

«Doch dies ist für viele eine wichtige Jahreszeit, und so haben wir uns überlegt, was wir den Leuten als Alternative bieten können.»

Gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit, sei es besonders wichtig, dass man etwas zu lachen habe, sagt Galli. Er könne das Wort Corona schon gar nicht mehr hören, seit einem Jahr rede man von nichts anderem. «Es ist eine wirklich triste Zeit. Viele wollen an etwas anderes denken.» Als sie Spital und Altersheime informierten, dass die FGW ein Fasnachtsprogramm für das Fernsehen plane, hätten sich diese riesig gefreut.

In Basel wäre die Aufzeichnung von Schnitzelbänken fast verboten worden

Dabei war kurz Schrecken bei der FGW aufgekommen. Am Dienstag gab der regionale TV-Sender Telebasel bekannt, dass der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger selbst das Aufzeichnen und Ausstrahlen der Schnitzelbänke verboten hatte.

Als Grund dafür gab das Basler Gesundheitsdepartement an, dass wegen der Pandemie in der gesamten Schweiz zurzeit ein Singverbot im nicht-professionellen Bereich gelte. Zwar sieht die Covid-19-Verordnung in Fällen, in denen ein überwiegendes, öffentliches Interesse besteht, Ausnahmen vor. Dies, schrieb das Basler Gesundheitsdepartement, sei hier jedoch nicht der Fall.

Das sorgte in breiten Teilen der Basler Bevölkerung für Empörung. Die Reaktionen waren so heftig, dass Engelberger zwei Tage später wieder zurückkrebste und Telebasel nachträglich eine Ausnahmebewilligung zur Aufzeichnung von Fasnachts-Schnitzelbänken erteilte.

Aufnahmen sind bereits im Kasten

Galli ist froh über diesen Entscheid, der wohl für die ganze Schweiz wegweisend ist. Er hatte das Verbot ohnehin nicht nachvollziehen können. Ausserdem sagt er: «Es handelt sich bei uns um eine einzige Schnitzelbank mit zwei Leuten, die stets genügend Abstand voneinander hielten. Und während der Aufnahmen im Fernsehstudio war ja auch kein Publikum anwesend.» Die Sache sei in jeder Hinsicht coronakonform.

Jetzt sind die Aufnahmen sowieso schon im Kasten. Zu sehen ist das Programm am Gümpeli-Mittwoch um 19:01 Uhr auf dem Infokanal der Thurcom, der Internetseite der FGW und auf Youtube. «Huh ä Lotsch!»