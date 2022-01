Sirnach, Flawil und Jonschwil sagen die Fasnacht ab

Fasnacht Auch Sirnach muss die fünfte Jahreszeit absagen: Dieses Jahr erneut weder Füürlizapfe noch Nörgeli Das Coronavirus geht 2022 dem närrischen Treiben schon wieder an den Kragen. Am Mittwoch mussten die Veranstalter der Sirnacher Fasnacht die zweite Absage in Folge bekanntgeben. Eine Übersicht zum aktuellen Planungsstand der Fasnachtsgesellschaften in der Region Wil. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.00 Uhr

Auch in diesem Jahr kann die Fasnacht nicht wie gewohnt stattfinden. Bild: PD

Abgesagt, Alternativprogramm oder unklar. So sieht es aktuell bei den Fasnachtsveranstaltern aus. Und es wird immer mehr klar: Die Liebhaber der fünften Jahreszeit werden auch diesen Winter kaum auf ihre Kosten kommen.

Am Mittwoch teilen die Veranstalter der Sirnacher Fasnacht mit, dass ihr diesjähriges Programm komplett ausfällt. Fasnachtspräsidentin Joy Kayser sagt: «Die Sirnacher Fasnacht soll für das ganze Dorf sein und nicht unter massiven Einschränkungen stattfinden.» Bei der Vielzahl der Teilnehmer sei es nicht möglich, die Einhaltung der Abstands- und BAG-Richtlinien zu kontrollieren sowie zu garantieren.

Es gehe darum, die Gesundheit aller Fasnächtler zu schützen, was in der aktuellen Epidemiologischen Lage nicht möglich sei. Deshalb werden die Sirnacher Gemüter im Jahr 2022 weder von der Eröffnung, noch vom Umzug oder der Zapfenverbrennung erhellt. Weder Füürbääse noch Füürlizapfe also. Um die Menschen aber trotzdem an die Fasnacht zu erinnern, wird es, soweit die Lage es erlaubt, kleinere Veranstaltungen geben, wie Joy Kayser mitteilt.

Was noch zu retten ist, wird umgekrempelt

In Flawil wird das Fasnachtsprogramm vom Narrenrat ebenfalls stark reduziert: Der Fasnachtsumzug wurde abgesagt, genauso wie die Beizenfasnacht. Einzig die Chratzbürsteverleihung, die längst Tradition ist, bleibt den Flawilerinnen und Flawiler. Doch auch diese werden sie mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht gemeinsam, sondern alle von zu Hause aus mitverfolgen müssen. Wie letztes Jahr ist am 24. Februar eine virtuelle Verleihung geplant.

Komplett abgesagt wurde die Party Grössenwahn in Bichwil. Mit der 2G-plus-Regel und den Unsicherheiten sei der Ertrag zu klein für die Guggen-Party. Auch der Kinder-Fasnachtsumzug in Jonschwil wurde gestrichen. Der Grund: Es sei zu kompliziert, denn wegen Corona müsse man den gesamten Umzug einzäunen.

2020 konnte die Fasnacht in Flawil noch wie üblich gefeiert werden. Bild: PD

Warten auf weitere Entscheide

Viele Veranstalterinnen und Veranstalter zittern vor dem nächsten Entscheid des Bundesrats. So ist es auch in der Fasnachtshochburg Lenggenwil. Die Veranstalter haben zwar eine Bewilligung eingereicht, diese kann aber erst nach den neuen Beschlüssen erteilt oder abgelehnt werden.

Ob das Henauer Guggenfest durchgeführt werden kann, steht noch in den Sternen. Der Verein sei zwar gewillt, das Fest auf die Beine zu stellen. Doch in der jetzigen Situation sei es schwierig, etwas zu planen, sagt Präsidentin Angela Flammer. Bis zur Bekanntgabe der Coronaregelungen seien die Hände des Vereins gebunden.

In Wil wird ein Ersatzfest geplant

In Wil musste sowohl der Gümpelimittwoch als auch der grosse Fastnachtsumzug am Sonntag abgesagt werden. Der Kindermaskenball und der Narrenball am Donnerstag 24.2. und Freitag 25.2. sollen, nach jetzigem Stand, wie gewohnt stattfinden. Für das Monsterkonzert, das eigentlich für den Samstag 26.2. vorgesehen war, wird momentan ein Alternativprogramm ausgearbeitet: ein Festanlass im Wiler Stadtsaal.

Trotz den schwierigen Zeiten für die Fasnacht wagt der Verein In-Wyl in diesem Jahr ein Comeback. Bis 2015 veranstaltete der Verein jeweils das traditionelle Fastnachtszelt am Rudenzburgplatz. Nun wurde ein neuer Fastnachtsklub – den Boxenstopp – gegründet. Anstatt in einem Zelt, wird diese Bar im alten Feuerwehrdepot an der Tonhallenstrasse 17 eröffnet. Diese Fasnacht wird unter dem Motto «Autogarage der 80er-Jahre» gefeiert. Auf der Livebühne performen verschiedene Acts, wie die Deutsche Rockband Die Unglaubliche Manta Gang. Der Eintritt ist frei, einzige Bedingung ist die Regel 2G-plus. Es gilt das Mindestalter von 20 Jahren. Der Club ist zwischen dem Freitag 18. und Samstag 26. Februar geöffnet.

Kultball soll stattfinden

Einzig der Kultball in Jonschwil soll durchgeführt werden, wenn auch mit 2G-plus-Regeln. Marius Brändle, Präsident des Kultballs, teilt mit, dass sich das Team demokratisch zur Durchführung des Maskenballs entschieden habe und bereits tief in den Vorbereitungen des Abends mit dem Motto ASIA steckt. Der Anlass findet am Abend des 11. Februar statt. Einlass nur für Verkleidete.

