Weitere Hürde bei der Subventionierung von Kitaplätzen in Wil

Familie und Beruf Wiler Kitas werden günstiger, dafür werden reichere Eltern nicht mehr unterstützt: So regelt der Stadtrat die Finanzierung neu Der Stadtrat hat entschieden, dass die Mittelschicht und Wohlhabende keine Unterstützungsgelder mehr für die Kinderbetreuung erhalten. Die Tarife werden aber gesenkt. Zudem soll die Qualität in Kitas mit Geldern des Kantons gesichert werden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton St.Gallen erhöht seinen Beitrag für die externe Kinderbetreuung von fünf auf zehn Millionen Franken – mit diesem Geld will die Stadt Wil die Tarife weiter senken. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Kinderbetreuung in Wil ist teuer, deshalb subventioniert die Stadt Plätze in der Kita und dergleichen. Nun gibt es aber eine neue Hürde: Der Stadtrat hat entschieden, bei der Tarifberechnung für die Subvention einen Vermögensgrenzwert einzuführen. Dies, nachdem das Stadtparlament im vergangenen Jahr sowie im Januar dieses Jahres die Einführung eines solchen empfohlen hatte. Bei der letzten Abstimmung war der Entscheid jedoch knapp, der Parlamentspräsident musste einen Stichentscheid fällen.

Der Stadtrat hatte vorerst auf die Einführung des Vermögensgrenzwertes verzichtet. Das bedeutet: Neu haben Alleinstehende mit einem steuerbaren Vermögen von über 100'000 Franken, bei Verheirateten von über 150'000 Franken, keinen Anspruch mehr auf finanzielle Unterstützung bei der familienergänzenden Kinderbetreuung. Bis zu 30 Prozent der Eltern dürften ihre Subventionsberechtigung verlieren, hiess es in einem Bericht des Stadtrats.

Der Stadtrat hat aber zusätzlich entschieden, die Elterntarife zu senken. Der maximale Elterntarif von 125 Franken pro Tag in einer Kindertagesstätte wird auf 115 Franken gesenkt und beim Angebot vom Verein Tagesfamilien wird der Tarif pro Stunde von 12.50 Franken auf 11.50 Franken reduziert.

Mehr Geld vom Kanton

Der Entscheid des Stadtrats geht aus einer Antwort auf eine Interpellation hervor. Die Stadtparlamentarierin Brigitte Gübeli, Die Mitte, hatte den Vorstoss eingereicht. Als das Parlament entschied, eine Empfehlung für den Vermögensgrenzwert einzuführen, beschloss der St.Galler Kantonsrat, den jährlichen Beitrag für die externe Kinderbetreuung von fünf auf zehn Millionen Franken aufzustocken. «Das schien mir widersprüchlich und ich wollte vom Stadtrat wissen, wie er damit umgeht», sagt Gübeli.

Brigitte Gübeli, Stadtparlamentarierin, Die Mitte. Bild: PD

Dass das Parlament mit dem Vermögensgrenzwert Familien Steine in den Weg lege, habe sie nicht ganz verstanden, so die Parlamentarierin. Aber sie könne es verstehen, dass der Stadtrat der Empfehlung nachkomme, da sie zwei Mal ausgesprochen wurde.

«Dennoch hat der Stadtrat mit der Tarifsenkung einen Weg gefunden, die Familien finanziell zu entlasten.»

Qualität in der Kita

Weiter wollte Gübeli vom Stadtrat wissen, was er mit den zusätzlichen Geldern des Kantons machen wolle. Etwa im Jahr 2024 dürfte der Betrag zur Verfügung stehen – in welcher Höhe genau, ist noch unklar. Ein Teil der Kosten soll zur Senkung der finanziellen Belastung der Eltern eingesetzt werden, ist der Antwort des Stadtrats zu entnehmen. Des Weiteren sollen qualitätssichernde Massnahmen in den Betreuungseinrichtungen stärker unterstützt werden.

Damit ist Gübeli einverstanden. «Es ist schwierig, gutes Personal für Kindertagesstätten zu finden, denn die Branche ist nicht überbezahlt.» Deshalb sei es sinnvoll, die Kitas hinsichtlich der Qualität finanziell zu unterstützen, sagt Gübeli.

Keine Vorreiterrolle, sondern im Durchschnitt

Zudem fragte Gübeli, ob der Stadtrat bereit sei, eine Vorreiterrolle in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzunehmen. Dies dürfte aber schwierig werden. Der durchschnittliche Finanzierungsgrad im Vorschulbereich liegt im Kanton St.Gallen bei 640 Franken pro Kind. Der Finanzierungsgrad bezeichnet den Anteil öffentlicher Gelder an der Betreuung. In Wil liegt der Wert mit 700 Franken etwas über dem Durchschnitt. Die Stadt St.Gallen ist mit 1900 Franken pro Kind Spitzenreiterin.

«Es kann nicht unser Ziel sein, nur etwas besser als der kantonale Durchschnitt zu sein», sagt Gübeli. Für sie ist klar:

«Wir müssen dranbleiben.»

Insgesamt ist die Parlamentarierin aber zufrieden mit der Antwort der Stadt. «Es war mir wichtig, von der Stadt ein Zeichen zu erhalten, dass sie am Thema dranbleibt.»

