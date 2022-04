Stiftungsrat des Kathi Wil ist zufrieden mit Gerichtsentscheid

Fall Kathi «Es braucht eine politische Lösung, nicht eine rechtliche Auseinandersetzung»: Der Stiftungsrat des Kathi Wil ist zufrieden mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichts Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass das Kathi Wil in der heutigen Form rechtsgültig ist. Das freut den Stiftungsrat der Mädchensekundarschule. Vertragsverhandlungen mit der Stadt werden nun wieder aufgenommen. Der Gerichtsentscheid ist aber noch nicht rechtskräftig. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die heutige Form des Kathi Wil ist rechtsgültig. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Bild: Sabrina Manser

Das Kathi Wil ist in seiner heutigen Form rechtens. Die Beschwerde wurde abgelehnt. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden, nachdem das Bundesgericht im Dezember die Beschwerde gutgeheissen und den Fall zur Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen hat. Wie Beschwerdeführer Sebastian Koller am Dienstag zu dieser Zeitung sagte, tendiere er aktuell dazu, den Fall erneut an die oberste Instanz zu ziehen.