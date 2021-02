Fairer Handel Bio kommt im Toggenburg an: Seit genau 40 Jahren gibt es in Wattwil einen Laden, der auf Fairtrade und Regionalität setzt Am 21. Februar 1981 wurde im Haus des Restaurant Schäfli in Wattwil ein Claro 3. Weltladen eröffnet. 40 Jahre und mehrere Umzüge später ist der Laden bio+fair an der Volkshausstrasse bestens aufgestellt. Fränzi Göggel 15.02.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robert Ineichen und Elena Baumann betreiben ihren bio+fair Laden in Wattwil mit viel Herz. Bild: Fränzi Göggel

Über 2000 Produkte werden im bio+fair Laden in Wattwil angeboten. Dieser hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Eröffnet wurde er 1981 als Claro 3. Weltladen. Nach drei Jahren zügelte er an die Rickenstrasse in Wattwil und 1989 wurde er in derselben Liegenschaft erweitert. Im Oktober 1995 fand der Umzug an die Volkshausstrasse statt und Anfang 2003 wurde das Ladenlokal grosszügig umgebaut.

Während mehr als 35 Jahren waren die Läden als Vereinsaktivität organisiert. Sämtliches Verkaufspersonal arbeitete unentgeltlich. Das Sortiment bestand in den Anfangszeiten aus Kaffee, Tee, Reis, Textilien und Kunsthandwerk von Kleinproduzenten aus Randgebieten der sogenannten Drittweltländer. Alle Produkte stammten und stammen noch heute aus fairem Handel. Die legendäre Jute-Tasche, die in Bangladesch hergestellt wurde, löste in den 70er-Jahren die Fair Trade Bewegung aus. Der Slogan Jute statt Plastik war in aller Munde.

Der Verein musste aufgelöst werden

Ab März 2012 wechselte der Name auf bio+fair mit dem Zusatz Claro Partnerladen. Dies und der Umzug an die Volkshausstrasse ermöglichte ein breiteres Angebot an biologischen Frischprodukten aus der Region.

2016 musste der Verein des Claro 3. Weltladens aufgelöst werden. Es gelang nicht, Freiwillige als Vorstandsmitglieder zu motivieren. Man suchte Nachfolger für die Übernahme des Ladens. Der Betrieb mit dem Warenlager wurde an Marco und Bich Näf fair GmbH verkauft und nahtlos von der bisherigen Leiterin Elena Baumann weitergeführt. Im Juli 2019 übernahm Elena Baumann mit ihrem Lebenspartner Robert Ineichen den Laden.

Baumann hat langjährige Erfahrung im Biofachhandel. Sie gibt ihr breitgefächertes Wissen an ihre zwei Teilzeitmitarbeiterinnen und an die Kundschaft weiter. Ihr Partner rühmt:

«Sie ist die zentrale Person. Unser Laden steht und fällt mit ihr.»

Robert Ineichen ist in erster Linie unterstützend für administrative Belange zuständig. Er arbeitet mit eigener Firma als Treuhänder.

Äpfel oder Gemüse direkt vom Bauernhof

Nach wie vor findet der Kunde eine reiche Palette an Claro Produkten im bio+fair Laden. Die Philosophie ist geblieben. Insbesondere Früchte und Gemüse werden direkt bei den Produzenten oder vom Grosshandel Biopartner eingekauft. «Oft holt mein Partner Bioäpfel und -gemüse grad selber auf den Bauernhöfen. Aber nur vom regionalen Angebot könnten wir nicht existieren. Exotische Früchte wie Mangos oder Avocados beziehen wir in Bioqualität aus Spanien, Kakis hingegen sind teilweise vom Tessin», klärt Elena Baumann auf.

Durch die grosse Produktevielfalt ist Beratung in speziellen Fachgebieten gefragt. «Der soziale Kontakt bei einer Beratung ist mir sehr wichtig, denn was wir hier anbieten, sind keine einfachen Duftlämpchen-Öle», sagt die Chefin über ihr Wissen zu ätherischen Ölen. Die Veränderungen werden von den Kunden durchwegs positiv bewertet. Bio kommt im Toggenburg gut an.

«Wir haben eine treue und interessierte Stammkundschaft auch von ennet dem Ricken. Die Tendenz ist zunehmend.»

Das vergangene Jahr sei sehr gut gelaufen. «Natürlich auch, weil sich mehr Leute durch die angeordnete Heimarbeit daheim verpflegt haben.»

Unverpackte Produkte werden forciert

Ein zentrales Thema ist der Offenverkauf von Lebensmitteln. Trotz der momentan schwierigen Zeit setzt bio+fair auf dieses Angebot. Brot und Käse werden bereits so angeboten. Kunden können sich zudem aus grossen Gläsern mit verschiedenen Sorten Nüssen und Kernen bedienen. «Wir möchten diese Art des Einkaufens forcieren, auch wenn der Zeitpunkt vielleicht nicht grad optimal ist. Zudem möchten wir die Energiebilanz verbessern und werden moderne Kühlgeräte anschaffen», lassen sich die beiden in die Zukunftskarten schauen.

Ein grosses Jubiläumsfest wird es nicht geben, trotzdem werden sich Elena Baumann und Robert Ineichen am Samstag, 20. Februar, mit einer Überraschung bei ihrer treuen Kundschaft bedanken.