Fahrverbot in Niederuzwil: Anwohner halten an ihrer Forderung fest und wollen eine Ausnahmebewilligung

Im Jahr 2017 wurde die Waldburgstrasse von einer Gemeindestrasse zweiter Klasse in eine Gemeindestrasse dritter Klasse umklassiert. Es gingen keine Einsprachen ein, der Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Zusätzlich wurde im Jahr 2018 eine Verkehrsanordnung erlassen (Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder). Dies betraf den Abschnitt Ziegelgasse bis Zufahrtstrasse Waldburgstrasse 9 bis 9b. Diese Signalisationsanordnung ist rechtskräftig. Hintergrund dieser Massnahme war der Gestaltungsplan Hirzen (ehemals Wieseon). Dort, im Grossacker, soll in Etappen eine Überbauung mit rund 300 Wohnungen entstehen. An einer Orientierungsversammlung hatten Anwohner aus dem Raum Waldburg und Ziegelgasse gefordert, dass die Waldburgstrasse während des Baus und auch später von Anwohnern nicht als Zugang verwendet werde. Sie befürchteten Mehrverkehr und bemängelten ausserdem, dass die Zahl der Besucherparkplätze knapp gehalten sei. (stu)