Fahrerflucht nach Unfall in Wil Am Samstagnachmittag kommt es auf der Unteren Bahnhofstrasse zu einem Unfall. Der Autofahrer flüchtet, ohne sich um die verletzte Velofahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. 05.04.2020, 15.50 Uhr

Nach dem Unfall fährt der Autofahrer weiter, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Symbolbild: Jean-Christophe Bott / Keystone

(kapo) Um 15.30 Uhr fuhr eine 61-jährige Velofahrerin auf der St. Peterstrasse in Richtung Ilgenkreisel. Dort wartet auf der Unteren Bahnhofstrasse bereits ein grauer BMW darauf, in den Kreisel einzufahren. Die 61-jährige Velofahrerin fuhr vor dem praktisch zeitgleich losfahrenden BMW in den Kreisel ein. Das anfahrende Auto erfasste die Velofahrerin mit der rechten Frontecke, worauf die 61-Jährige zu Boden stürzte. Ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Die leicht verletzte Radfahrerin musste sich in ärztliche Pflege begeben, ihr Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Beim gesuchten Auto handelt es sich um einen hellgrauen BMW der 3-er Reihe, neueres Baujahr.