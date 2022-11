Fachkräftemangel Schwierig zu besetzende Stellen, aufgestockte Pensen: Auch das Spital Wil spürt den Mangel bei den Hebammen Trotz dünner Personaldecke können in der Geburtshilfe des Spitals Wil derzeit alle Schichten abgedeckt werden. Die Anzahl Geburten im Jahr 2022 dürfte im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Hebamme kontrolliert eine Schwangere. Bis Ende Jahr dürften im Spital Wil etwas weniger als 600 Babys zur Welt gekommen sein. Bild: Pius Amrein

Das Problem besteht schweizweit und ist schon lange bekannt. Schon im Jahr 2014 kam eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zum Schluss, dass bis 2025 58 Prozent mehr Hebammen, insgesamt 3500, benötigt werden.

Immerhin: im Frühling 2022 waren es gemäss Zahlen des Schweizerischen Hebammenverbandes bereits 3400. Trotzdem mussten in der Schweiz in den letzten Jahren Spitäler ihre Geburtenabteilungen schliessen, etwa in Münsingen und in Menziken. Die Gründe: weniger Geburten, zu wenige Hebammen.

Das Spital Wil bietet vergleichsweise viele Praktikumsplätze für Hebammen. Bild: Reto Martin

Stellen schwierig zu besetzen

Die Anzahl Geburten ist im Spital Wil seit Jahren stabil. Spürbar sei hingegen der Fachkräftemangel, sagt die Kommunikationsverantwortliche Barbara Anderegg. «Frei werdende Stellen in der Pflege und bei den Hebammen können nur schwer und verzögert wieder besetzt werden.» Bei den Hebammen und in der Wochenbett-Pflege seien derzeit ein paar Stellen offen.

Barbara Anderegg, Kommunikationsverantwortliche des Spitals Wil. Bild: PD

Um die Geburtshilfe des Spitals Wil müsse man sich aber derzeit keine Sorgen machen. Das Ärzteteam sei komplett und auch bei den Hebammen und der Pflege könnten trotz knapper Besetzung «noch alle Dienste abgedeckt und eine umfassende und sichere Betreuung» gewährleistet werden. Auch habe im Spital Wil bisher noch nie eine Gebärende weiterverwiesen werden müssen, weil zu wenig Platz oder Personal zur Verfügung stand.

Pensen müssen erhöht werden

Möglich sei dies auch, weil Teilzeitangestellte ihre Pensen vorübergehend erhöhen. «Wir haben das Glück, dass wir sehr engagierte Mitarbeitende haben», sagt Barbara Anderegg, betont jedoch auch: «Es gibt keine Doppelschichten.» Es sei eher so, dass zum Beispiel ein 50-Prozent-Pensum auf 80 Prozent erhöht werde.

Weiter betont Anderegg, dass viele Mitarbeitende auf der Geburtshilfe schon viele Jahre im Spital Wil arbeiten, Hebammen, Pflegefachkräfte, aber auch Ärztinnen und Ärzte. Und als im vergangenen Frühling ein neuer Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe gebraucht wurde, sei der Führungswechsel zu Henrik Lutz nahtlos gelungen – keine Selbstverständlichkeit, wie sie von anderen Spitälern wisse.

Ausbildung: Wo das Spital Wil gut dasteht An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) können jedes Jahr 90 Hebammen ihre Ausbildung, ein Bachelorstudium, aufnehmen. Aufgrund des Fachkräftemangels hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Anzahl jährlicher Studienplätze im Jahr 2020 von 66 auf 90 erhöht. Doch auch damit könne der künftige Bedarf an Hebammen nicht gedeckt werden, sagt Mona Schwager, Co-Leiterin des Studiengangs, auf Anfrage. Damit Hebammen ihr Studium abschliessen können, müssen sie mindestens 40 Geburten eigenhändig durchgeführt haben. Weil sie diese Zahl nur mit einem Praktikum in einem Spital erreichen können, seien die Plätze in den Gebärabteilungen «das Nadelöhr» der Nachwuchsbildung. Bei der Anzahl Praktikumsplätze im Verhältnis zur Anzahl Geburten stehe das Spital Wil im Vergleich zu anderen Spitälern «sehr gut» da, so Schwager. (rop)

Ebenfalls seit dem Frühling gibt es im Spital Wil die Möglichkeit der hebammengeleiteten Geburt. Dabei wird die Gebärende von einer erfahrenen Hebamme betreut und ärztliche Hilfe nur wenn unbedingt nötig hinzugezogen. Auch das sei weiterhin möglich, «wenn die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen». Die Auslastung der Geburtshilfe sei eine unabwägbare Grösse. «Ob wir in einer Nacht eine oder drei Geburten haben, lässt sich nicht planen.»

Bis Ende Jahr dürfte die Anzahl Geburten im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigen. Bis dato seien dieses Jahr 530 Babys im Spital Wil zur Welt gekommen. 2021 waren es insgesamt 560.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen