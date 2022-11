Metzgerei Keller muss Verkaufsladen im Südquartier Wil schliessen

Fachkräftemangel Grosse Nachfrage, zu wenig Personal: Keller Metzg muss Verkaufsladen im Wiler Südquartier schliessen – angedacht ist ein Bestellservice In rund zwei Wochen muss die Metzgerei Keller beim Sportpark Bergholz schliessen. Der Grund: Fachkräftemangel. Gastrokunden können aber weiterhin beliefert werden. Und auch für Privatpersonen soll es künftig ein Angebot geben. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Der Verkaufsladen der Keller Metzg AG im Wiler Südquartier. Bild: Larissa Flammer

«Die Metzgerei ist an bester Lage und jedem in Wil und Umgebung bekannt.» Dieser Satz stammt aus einem Immobilieninserat, das auf diversen Onlineplattformen aufgeschaltet wurde. Gemeint ist die Metzgerei Keller an der Kreuzung beim Sportpark Bergholz, die per April 2023 zur Vermietung ausgeschrieben ist.

Geschlossen werden muss der Verkaufsladen im Wiler Südquartier bereits am 10. Dezember, wie Silvan Fürer auf Anfrage mitteilt. Der Unternehmer ist sowohl Chef der Flawiler Metzgerei Fürer als auch der Wiler Metzgerei Keller. Grund für die Schliessung des Ladens in Wil seien der aktuelle Fachkräftemangel sowie zusätzliche krankheitsbedingte Ausfälle. Fürer sagt:

«Es schmerzt uns ungemein, ein so gut laufendes Fachgeschäft aufgeben zu müssen, weil wir mit der grossen Nachfrage nicht mehr nachkommen.»

Trotz intensiver Bemühungen sei es dem Unternehmen nicht gelungen, genügend gut ausgebildetes Personal zu rekrutieren, um den Detailverkauf aufrechterhalten zu können. Der akute Fachkräftemangel hat bereits zu einer Anpassung der Öffnungszeiten geführt: Seit dem 19. Oktober muss die Metzgerei Keller jeweils am Mittwoch ab 12.15 Uhr schliessen, wie ein Zettel an der Ladentür verlauten lässt.

Bestellungen vor Ort abholen oder liefern lassen

Ganz Schluss ist aber am 10. Dezember nicht. «Wir versuchen, in Zukunft für unsere Kunden einen Abhol- und Lieferservice aufzubauen», sagt Silvan Fürer. Per E-Mail oder Telefon könnten dann Bestellungen aufgegeben und am nächsten Tag zwischen 9 und 11 Uhr im Laden im Wiler Südquartier abgeholt werden. Sollte das nicht möglich sein, will das Unternehmen am Nachmittag einen Lieferservice anbieten.

An Weihnachten, genauer am 23. und 24. Dezember, sowie an Silvester wird die Metzgerei Keller jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet sein, damit Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen abholen können. Die Theke könne allerdings nicht mehr bedient werden. Weihnachts- und Silvestermenus müssen also im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.

Auch wenn das Unternehmen den Verkaufsladen in Wil schliessen muss, bleibt die Keller Metzg AG weiterhin bestehen. «Und auch die Gastrokundschaft wird weiterhin wie gewohnt beliefert», sagt Silvan Fürer.

Personalmangel kennen in der Ostschweiz noch weitere Metzgereien. In Berg TG, St.Gallen und Herisau mussten erst kürzlich Geschäfte schliessen. Mit ein Grund ist der Nachwuchsmangel: Während im Kanton St.Gallen 2018 noch 64 Personen zur Fleischfachfrau und zum Fleischfachmann EFZ ausgebildet wurden, waren es 2021 weniger als die Hälfte.

