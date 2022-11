Interview Sven Lusti aus Lütisburg ist Weltmeister im Spartan – wie diese Sportart genau funktioniert und wie dominant Lusti aufgetreten ist Vom 4. bis 6. November haben in Sparta, Griechenland die Trifecta World Championships stattgefunden. Mit dabei war mit Sven Lusti auch ein Toggenburger, und das höchst erfolgreich. In seiner Altersklasse holte der 33-Jährige den Weltmeistertitel. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 16.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sven Lusti am dritten Tag der Trifecta World Championships in Sparta, Griechenland. Bild: PD

Wie ist die Weltmeisterschaft aus Ihrer Sicht verlaufen?

Sven Lusti: Am Sonntag, dem Abschlusstag, regnete es in Strömen, was in Griechenland wahrscheinlich nur zwei- bis dreimal jährlich vorkommt. Der Regen an sich wäre kein Problem, aber es benötigt sehr viel Kraft, sich an den nassen Stangen und Tauen festzuhalten. Am Sonntag stand zudem mit 21 Kilometern der längste Lauf auf dem Programm. Glücklicherweise konnte ich an den ersten beiden Tagen 2,5 Minuten Vorsprung erlaufen.

Wie haben Sie sich auf die Wetterbedingungen eingestellt?

Ich habe den Führenden der Startgruppe beobachtet und mir gemerkt, welche Kleidung er trägt. Während des Laufs habe ich ihn im Auge behalten und versucht, aufzuschliessen. So konnte ich meinen Vorsprung halten und ihn sogar noch ausbauen. Schlussendlich kam ich mit 22 Minuten Vorsprung ins Ziel. Der Zweite – ebenfalls ein Schweizer – hatte lediglich acht Sekunden Reserve auf den Drittplatzierten.

Man muss aber erwähnen, dass ich dieses Mal in der Altersklasse und nicht in der Elite mitgelaufen bin, welche nochmals eine Klasse besser ist. Ich konnte diesen Herbst nicht so oft trainieren. Die Arbeit und meine schwangere Frau hatten Vorrang.

So funktioniert die Sportart Spartan Sparten ist ein Extremhindernislauf, bei dem es verschiedene Distanzen gibt: von Sprint (fünf Kilometer) bis Ultra Beast (50 Kilometer). Je nach Distanz müssen bis zu 60 Hindernisse überwunden werden, zum Beispiel Überspringen eines Feuers, unter Stacheldraht hindurchkriechen, sich eine Ziffernkombination merken oder Sandsäcke einen Berg hinaufschleppen. Schafft man ein Hindernis nicht, muss man stattdessen bis zu 30 Straf-Burpees absolvieren (eine Fitnessübung, Mischung aus Kniebeuge, Liegestütze und Strecksprung). Bei den Beast-Distanzen kommen oftmals Berglaufelemente dazu. (lsf)

Bei den Läufen musste sich Sven Lusti über eine längere Distanz an Stangen entlanghangeln, besonders bei Regen eine Herausforderung. Bild: PD

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Sieg in der Tasche hatten?

Ich war überglücklich. Hinter dem Sieg steckt viel Training. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mindestens eine Spartan-Trophäe zu gewinnen. Nun sind es bereits vier!

Wie sieht denn Ihr Trainingsplan aus?

Ich habe mir eine Kombination aus allen Übungen des Wettkampfs zu Hause nachgebaut. Seile, Stangen, Stacheldraht. So trainiere ich sechsmal die Woche und insgesamt rund zehn Stunden.

Dazu kommen Lauf- und Kraftsport sowie der Turnverein, wo ich einer von drei Leitern bin. Dort spielen wir Unihockey, Fussball und andere Spielsportarten.

Unter den Disziplinen taucht auch «Ziffernkombination merken» auf. Was kann man sich darunter vorstellen?

Wie bei den Spartanern muss Sven Lusti während eines Laufs über ein Feuer springen. Bild: PD

An einer Stelle des Laufs passiert man einen Posten, an dem man sich eine Kombination aus sieben Zahlen und einem Wort merken muss. Dann geht der Lauf weiter. Nach rund zwei Stunden wird die Ziffernkombination erneut abgefragt. Wer die gesuchten Zahlen und Worte nicht mehr weiss, muss eine Strafrunde drehen.

Glücklicherweise hatte ich auf dem Weg den Berg hinauf genug Zeit, mir eine Eselsbrücke auszudenken, sodass ich die Ziffernkombination später noch wusste.

Nun dürfen Sie sich Weltmeister nennen. Welche Wettkämpfe nehmen Sie als Nächstes in Angriff?

Am Sonntag laufe ich einen Halbmarathon von Wil nach Frauenfeld. Im Dezember steht der letzte Wettkampf in Deutschland an, ein 24-Kilometer-Hindernislauf in Rudolfstadt. Danach mache ich Pause. Im Januar nehme ich das Training aber bereits wieder auf, denn ich möchte im kommenden Jahr an meine Erfolge anknüpfen. Es wäre toll, wenn es so weitergehen würde, aber die Konkurrenz wird immer stärker und ich immer älter. (lacht)

Die Läufe sind fünf (Sprint), zehn (Super) und 21 Kilometer (Beast) lang. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen