Exklusiver Apéro als kleine Weltpremiere: Sortenreines Süssmostgetränk vom Niederhelfenschwiler Beeriapfel Das gibt es nur in Niederhelfenschwil: Mitte November kommt ein sortenreiner Süssmost einer äusserst seltenen Apfelsorte in den Verkauf. Hans Suter 19.10.2020, 05.00 Uhr

Niederhelfenschwiler Beeriapfel von Beat Moser und Martha Moser (Mutter) Hans Suter

«Wie alt dieser Baum ist, weiss ich nicht genau», sagt der Niederhelfenschwiler Landwirt Beat Moser. «Was ich aber weiss: Es ist der weitaus älteste Beeriapfelbaum in unserer Hochstammkultur. Und wir müssen uns ihm vorsichtig nähern, es hat nämlich ein Hornissennest im Stammesinnern.» Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht wagt er es, und die anfliegenden Insekten lassen es zu. Ein Stich wäre auch gar nicht so schlimm, vorausgesetzt, der Körper reagiert nicht allergisch. Eine Hornisse injiziert nämlich nur gerade einen Zehntel der Giftmenge eines Bienenstichs. Bei der stattlichen Grösse dieses Insekts mag man es aber lieber nicht darauf ankommen lassen. Das ist für alle gut. Der Bauer weiss das, und die Hornisse auch.

Beat Moser vor seinem ältesten Beeriapfelbaum. Im Stamm haben sich Hornissen eingenistet. Bild: Hans Suter

Anna Dalbosco, Agronomin bei Fructus: «Der Beeriapfel ist ein Kulturgut, das es zu bewahren gilt.» Bild: PD

Den Beeriapfelbaum gibt es nur in und wenige Kilometer um Niederhelfenschwil. Die Sorte ist mehr als 200 Jahre alt und verdankt ihren Namen der erbeerähnlichen Farbe. «Der Beeriapfel ist ein Kulturgut, das es zu erhalten gilt», sagt die Agronomin Anna Delbosco. Die gebürtige Südtirolerin studierte an der ETH Zürich und arbeitet heute bei der Fructus in Wädenswil, einer Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten. Sie hat einiges vor mit diesem aussergewöhnlichen Apfel.

Testphase verleiht dem Beeriapfel neuen Glanz

«Einst war der Niederhelfenschwiler Beeriapfel eine regional bekannte und geschätzte Mostapfelsorte», sagt die aus Meran stammende Agronomin; ihre Heimat ist gewissermassen der Obstgarten Italiens. Wegen der ausgezeichneten Saftqualität habe der Schweizerische Obstverband den Beeriapfel früher sogar als Spezialmostapfelsorte geführt. Trotzdem habe sich die Sorte überregional nie durchsetzen können und sei mit der Zeit von moderneren, ertragreicheren Sorten verdrängt worden.

Der Beeriapfel ist 54 Millimeter hoch bei 60 Millimeter Durchmesser. Bild: Hans Suter

Bis heute stehen in der Gemeinde Niederhelfenschwil mehrere alte Hochstammbäume. «Die gute Fruchtqualität sowie der robuste Baum machen die Sorte auch für eine moderne Mostobstproduktion interessant», ist Anna Delbosco überzeugt. Nun wird aus den Früchten erstmals ein sortenreiner Most gepresst und regional vermarktet. Eine Weltneuheit im Kleinen, auf die man in Niederhelfenschwil stolz ist. Besonders bei der Familie Moser, die seit jeher eine Beeribaum-Hochstammkultur hat und über eine eigene Moserei verfügt. Hier wird der erste sortenreine Beeriapfel-Süssmost gepresst, wie Beat Moser und sein Vater Hans bei einem Augenschein nicht ohne Stolz bestätigen. Später wird der von Martha Moser pasteurisierte Most auf der Abfüllanlage einer grösseren Mosterei im Rheintal in Glasflaschen zu drei Dezilitern abgefüllt.

Ein neues Apérogetränk direkt aus der heimischen Natur

Das Projekt von Fructus sieht aber noch mehr vor. Während der vierjährigen Testphase werden die Beeriäpfel von bestehenden Baumbeständen nicht nur in der Gemeinde geerntet und an Ort gemostet. Der Saft wird zudem mit Kohlensäure versetzt und in den drei Dorfläden der Gemeinde als spritziges Apérogetränk in Fläschchen verkauft. «Die beteiligten Landwirte erhalten für ihre Früchte den Preis für Spezialmostäpfel und somit einen fairen Erlös», sagt Anna Delbosco. Das Projekt soll dem lebendigen Kulturerbe zu neuem Glanz verhelfen.

Martha Moser pasteurisiert den Süssmost. Das macht ihn ein Jahr haltbar. Bild: Hans Suter

Zentrale Anliegen des Projekts sind laut Delbosco nebst der Etablierung einer regionalen Wertschöpfungskette die gezielte Förderung und sogenannte Inwertsetzung der Sorte. In dem von Fructus geleiteten Projekt Beeriapfel soll so in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle für Obstbau in Flawil und der Politischen Gemeinde Niederhelfenschwil ein Anreiz geschaffen werden, den Beeriapfel wieder aufs Feld zu bringen, die Öffentlichkeit auf diese alte und wertvolle Sorte aufmerksam zu machen und durch eine nachhaltige Nutzung der Früchte dessen Erhalt zu garantieren.

Beat Moser führt zusammen mit seinen Eltern eine eigene Mosterei. Bild: Hans Suter

Der Beeriapfel ist mit keiner anderen Sorte identisch und wurde 2018 vom Bundesamt für Landwirtschaft als «erhaltenswert» eingestuft. Die fein aromatische Apfelsorte ist sehr robust und gilt als resistent gegen Feuerbrand.