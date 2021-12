Pfarrwahl in Niederuzwil: Meier soll Heynen ersetzen

Evangelische Kirchgemeinde Pfarrwahl in Niederuzwil: Hanspeter Meier soll Lars Heynen ersetzen Die Pfarrwahlkommission der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil ist fündig geworden. Der Kirchbürgerschaft wird am 20. Februar der aktuell im bernischen Ittigen tätige Pfarrer Hanspeter Meier zur Wahl vorgeschlagen. Philipp Stutz 30.12.2021, 11.59 Uhr

Hanspeter Meier wird zur Wahl als neuer Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil vorgeschlagen. Bild: PD

Ende Juli hat Pfarrer Lars Heynen die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil verlassen. Am 20. Juni war der Theologe zum neuen Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach gewählt worden. Heynen war nur kurze Zeit in Niederuzwil tätig gewesen. Sein Weggang wurde allgemein bedauert. Die genauen Hintergründe seiner Demission bleiben weitgehend unbekannt.

Wegen dieses Wegzugs und der folgenden Vakanz musste sich eine Pfarrwahlkommission auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Nach längerer Suche und verschiedenen Gesprächen kann die Kirchenvorsteherschaft nun Pfarrer Hanspeter Meier zur Wahl vorschlagen. Pfarrwahlkommission und Kirchenvorsteherschaft sind sich einig, die richtige Wahl getroffen zu haben.

Wahl an ausserordentlicher Bürgerversammlung

Hanspeter Meier soll an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 20. Februar 2022 als Pfarrer gewählt werden. Vorgängig, am 30. Januar, findet ein Gottesdienst statt, an dem sich der designierte neue Pfarrherr vorstellen wird. Geplant ist, dass der neue Seelsorger nach erfolgreicher Wahl sein Amt am 1. August 2022 in Niederuzwil antreten wird. Er stösst zum Seelsorgeteam, in dem Pfarrer Christoph Baumann seit vielen Jahren tätig ist. Der Pfarrkreis umfasst die Ortschaften Uzwil, Algetshausen, Henau, Ober- und Niederstetten, Stolzenberg, Niederuzwil, Oberbüren, Sonnental und Lenggenwil.

Kompetenzen weiterentwickeln

Hanspeter Meier ist zwischen Bern und Thun im ländlichen Gürbetal aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Meier hat nach einer kaufmännischen Lehre in einer Gemeindeverwaltung, nach Reisen und verschiedenen beruflichen Tätigkeiten in Bern Theologie studiert.

Seine erste Pfarrstelle trat er im aargauischen Rupperswil an. Seit 2010 arbeitet der bald 48-Jährige als Pfarrer in der Evangelischen Kirchgemeinde Ittigen bei Bern. Dieser Beruf ermöglicht seiner Ansicht nach vielfältige Tätigkeiten sowie Kontakte zu Menschen aller Altersgruppen. Nach bald zwölfjähriger Tätigkeit in dieser Gemeinde würde sich Hanspeter Meier freuen, seine beruflichen Kompetenzen in der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil zusammen mit weiteren Angestellten, Behördenmitgliedern und Freiwilligen weiterentwickeln zu können.

Neues Lebens- und Tätigkeitsfeld entdecken

Der Antritt der neuen Stelle zieht einen Wohnortswechsel nach sich. «Als Familie sind wir uns der Tragweite dieses recht grossen Schrittes bewusst», lässt sich Hanspeter Meier im «Kirchenboten» der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen zitieren. «Im Vertrauen darauf, das uns geschenkt wird, was wir benötigen, und ermutigt durch Kontakte und Begegnungen mit Menschen dieser Kirchgemeinde, möchten wir den Schritt gerne wagen.» Ganz unvertraut sei ihnen die Region nicht. Ist doch seine Frau Katrin in Herisau und Gossau aufgewachsen und hat einige Zeit in St.Gallen gewohnt. Hanspeter Meier und seine Familie würden sich freuen, in Niederuzwil ein neues Lebens-, Schul- und Tätigkeitsfeld entdecken zu können.