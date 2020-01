Evangelisch Niederuzwil hat Pfarrer Lars Heynen gewählt Die Kirchgemeinde erhält mit dem 50-jährigen Lars Heynen aus Mönchengladbach einen neuen Seelsorger. Philipp Stutz 19.01.2020, 15.22 Uhr

Pfarrer Lars Heynen mit Gattin Christiane und den Kindern Anne Ida und Samuel Tobias. Bild: Phillipp Stutz

«Ich bin froh um den Rückenwind», sagte Pfarrer Lars Heynen am Sonntag an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Diese Aussage ist berechtigt, wurde er doch ohne Gegenstimme zum neuen Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil gewählt. Und ohne, dass irgendeine Frage an der von 75 Kirchbürgern besuchten Pfarrwahl gestellt wurde. Heynen bedankte sich dafür.