Hanspeter Meier ist neuer Pfarrer von Evangelisch Niederuzwil

Evangelisch Niederuzwil Ein Berner wird Pfarrer in Uzwil: Stelle kann nach einjähriger Vakanz wieder besetzt werden Hanspeter Meier aus Ittigen ist an einer ausserordentlichen Kirchbürgerversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil einstimmig ins Amt gewählt worden. Er übernimmt die zweite Stelle im Pfarramt Uzwil. Josef Bischof 20.02.2022, 17.00 Uhr

Hanspeter Meier (links) übernimmt neben Christoph Baumann die zweite Stelle im Pfarramt Uzwil. Bild: Josef Bischof

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist die zweite Stelle im Pfarramt Uzwil verwaist. Dies, nachdem Pfarrer Lars Heynen nach nur einjährigem Wirken wieder von Uzwil weggezogen ist. Doch jetzt ist die Nachfolge definitiv. Pfarrer Hanspeter Meier wird die Stelle im August 2022 antreten. Am Sonntag ist er an einer ausserordentlichen Kirchbürgerversammlung der evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil einstimmig ins Amt gewählt worden.

Mehrere Bewerber trotz Pfarrermangels in der Schweiz

Valentin Arnold, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, wies in der Einleitung auf den bereits bestehenden und sich künftig noch verschärfenden Mangel an Pfarrern hin. Schweizweit seien momentan 70 evangelische Pfarrstellen unbesetzt. Im Kanton St.Gallen würden in den nächsten zehn Jahren rund 50 Pfarrer mit ungewisser Nachfolge in Pension gehen.

Der Präsident zeigte sich erfreut, dass angesichts dieser Situation doch ein halbes Dutzend Bewerber ihr Interesse an der Pfarrstelle in Uzwil bekundet hätte. Die zwölfköpfige Pfarrwahlkommission habe sich klar für Hanspeter Meier entschieden.

Unter diesen Vorzeichen war seine Wahl eine reine Formsache. Die 59 Stimmberechtigten wählten Hanspeter Meier ohne Wortmeldung und ohne Gegenstimme. Als Willkommensgruss wurden dem neuen Pfarrer ein Betti-Kistli mit Produkten aus der Region und Schokolade-Glückskäfer überreicht.

Säntis und Churfirsten statt Eiger, Mönch und Jungfrau

Hanspeter Meier wirkt seit zwölf Jahren als Pfarrer im Berner Vorort Ittigen. Er ist im Gürbetal zwischen Thun und Bern aufgewachsen. Zum Beruf ist er über eine KV-Lehre auf einer Gemeindeverwaltung und über das Theologiestudium an der Universität Bern gekommen. Hanspeter Meier ist 48 Jahre alt und verheiratet mit Katrin, die in Herisau und Gossau aufgewachsen ist. Die beiden sind Eltern von zwei Töchtern und einem Sohn.

Im Sommer wird Hanspeter Meier also die Nachbarschaft von Eiger, Mönch und Jungfrau mit der Nähe zum Säntis und zu den Churfirsten eintauschen. «Ich freue mich, den Alpstein und das Toggenburg näher kennen zu lernen und zu erkunden», sagt er. «Durch meine Frau ist mir die Region ja schon ein bisschen bekannt.»

Hanspeter und Katrin Meier. Bild: Josef Bischof

Besonders freue er sich aber auch auf den Einsatz in der Kirchgemeinde. In der Kirchgemeinde Ittigen habe er sich schwerpunktmässig in der geistlichen Begleitung eingesetzt. «In Uzwil verspreche ich mir viel von der Zusammenarbeit mit den Menschen, die ich bereits kennen gelernt habe. Ich gehe die neue Herausforderung mit Zuversicht an und bin bereit, daran zu wachsen.» Auch die Familie stehe seinem Stellenwechsel positiv gegenüber und freue sich auf den neuen Wohnort Uzwil.