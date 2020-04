«Das ist für unsere Bewohner eine wunderschöne Überraschung»: Rohner-Magenbrot verschenkt eine Tonne Magenbrot an Ostschweizer Heime Wegen ausbleibender Verkäufe an Jahrmärkten und Anlässen hat das Ostschweizer Traditionsunternehmen Magenbrot Rohner rund 1000 Kilogramm Magenbrot übrig. Diese Süssigkeiten verschenkt das Unternehmen jetzt an Heime in der Ostschweiz. Raphael Rohner 16.04.2020, 18.44 Uhr

Rund 1000 Kilogramm Magenbrot werden an Ostschweizer Heime verschenkt. Bilder: Raphael Rohner

Vor dem Altersheim Sonnenhof in Wil fährt am Donnerstagnachmittag ein kleiner Lieferwagen vor und drei Männer steigen aus. Währenddessen steht ein Mann in Kochschürze schon mit einem Wägelchen bereit. Fünf orange Kisten à je etwa zehn Kilogramm Magenbrot werden aus dem Bus ausgeladen und auf dem Wagen platziert. Ein ganz kurzes «Danke vielmal – da isch uu lieb» vom Mann in der Kochschürze und dann steigen die Männer wieder in den Bus und fahren davon. Es ist offensichtlich: Wegen Corona versuchen die Beteiligten die Begegnung möglichst kurz zu halten.

Die drei Männer heissen Rohner und sind Marktfahrer für Magenbrot Rohner. Sie haben sich entschieden, ihr bereits für die Marktsaison produziertes Magenbrot zu verschenken und an Heime und Institutionen in der ganzen Ostschweiz zu verteilen.

«Lieber verschenken als wegschmeissen»

Der Geschäftsführer der Magenbrot Rohner AG, Marcel Lutz. Bild: Raphael Rohner

Marcel Lutz, seit November 2019 Geschäftsführer der Rohner Magenbrot AG, erklärt die Schenkung: «Wir könnten einfach nicht damit leben, unser Magenbrot in die Tonne zu werfen.» Einfrieren könnte man die Süssigkeiten zwar, aber dann schmecke sie nicht mehr so, wie wenn man sie frisch esse.

So habe man beschlossen, rund eine Tonne Magenbrot an diverse Heime zu verteilen. Lutz sagt:



«Wir wollen den Personen, die gerade eine extrem schwierige Zeit erleben, die Tage etwas versüssen.»

Die Süssigkeiten seien aber auch eine Möglichkeit, dem Pflegepersonal zu danken. Lutz weiss aus eigener Erfahrung, wie schlimm die Isolation für die Betroffenen in den Heimen ist. Sein Grossvater sei in einem Altersheim in Heiden und er habe nur per Telefon Kontakt zu ihm.

Andreas Bucher, Leiter Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung Thurvita AG in Wil Bild: Raphael Rohner

Bei manchen Kinder- und Altersheimen in der Region mussten die Kisten mit dem Magenbrot über Absperrungen gehievt werden, bevor sie dem Personal mit Schutzmasken überreicht werden konnten. In Wil lässt es sich Andreas Bucher, Mitglied der Geschäftsleitung der Thurvita AG, zu der das Altersheim Sonnenhof gehört, nicht nehmen, bei der Anlieferung des Magenbrots dabei zu sein – mit Abstand. Während sein Koch das Magenbrot entgegennimmt, erklärt er: «Wir müssen extrem aufpassen, damit sich unsere Bewohner nicht anstecken», sagt er.

Bucher war von der Schenkung des Magenbrots sehr überrascht und freut sich darüber:

«Das ist für unsere Bewohner natürlich eine wunderschöne Überraschung, wenn sie so etwas Feines von draussen bekommen. Weil Besuch bekommt hier ja niemand mehr und das macht vielen zu schaffen.»

Magenbrot im Wert von 20'000 Franken

Wenn man bedenkt, dass ein Kilogramm Magenbrot am Jahrmarkt etwa 20 Franken kostet, verschenkt das Unternehmen in diesen Tagen rund 20'000 Franken. Lutz und die Marktfahrer sind sich jedoch einig, dass es jetzt darum geht, für die Menschen da zu sein.

Das Unternehmen habe zwar momentan Kurzarbeit und produziere kaum etwas, doch habe man Alternativen, die derzeit gut ankommen würden. Magenbrot wird seit kurzem auch an «Selbstbedienungshäuschen» angeboten und an einem Marktstand in Rebstein, immer am Samstag. «So kommen wir schon irgendwie über die Runden», sagt Lutz abschliessend.