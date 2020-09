Aus Zufall wird ein Glücksfall: Esther Nietlispach tritt ohne Konkurrenz für das Niederhelfenschwiler Schulratspräsidium an Die Findungskommission stand gegen Ende der Evaluation nach Absagen plötzlich ohne eine Kandidatur da. Esther Nietlispach entschied sich in der Not selber anzutreten. Vor dem Amt hat sie einen «gesunden Respekt». Hans Suter 16.09.2020, 17.13 Uhr

Esther Nietlispach, parteilos, kandidiert als einzige für das Schulratspräsidium. Bild: PD

Dass sich Esther Nietlispach um das Präsidium der Primarschule Niederhelfenschwil-Lenggenwil-Zuckenriet (NLZ) bewirbt, beruht auf einem Zufall und könnte nun zum Glücksfall werden. Auslöser ist der Umstand, dass die Findungskommission gegen Ende der Evaluation nach Absagen plötzlich ohne eine Kandidatur dagestanden ist. Dabei wäre es das Ziel gewesen, im Idealfall zwei geeignete Personen für das Präsidium vorschlagen und den Stimmberechtigten damit eine Auswahl bieten zu können.

Nach diversen Rücksprachen entschied sich Esther Nietlispach, die in der Findungskommission involviert war, in der Not selber anzutreten. Keine Kandidatur zu präsentieren, war keine Option, und eine weitere liess sich trotz aller Bemühungen nicht finden. Die 54-jährige Zuckenrieterin räumt ein:

«Angesichts der Ausgangslage wäre mir eine Kampfwahl lieber gewesen.»

Dass sie nun die einzige Kandidatin ist, sei ein Wermutstropfen.

«Eine dankbare und sinnvolle Aufgabe»

Wer ist Esther Nietlispach? Die verheiratete Kauffrau ist Mutter dreier erwachsener Kinder. Sie arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum als administrative Leiterin im eigenen Beratungsunternehmen in Winterthur, das von ihrem Ehemann operativ geführt wird. Sie charakterisiert sich selber als offen und kommunikativ («Ich mag die Menschen»), als gewissenhaft und pflichtbewusst («Was ich mache, will ich gut machen»), als unvoreingenommen und offen für Neues («Ich gehe Neues ohne vorgefasste Meinung an»). Zudem sieht sie sich als teamorientiert, nicht aber als Einzelkämpferin.

Was motiviert sie, sich den Herausforderungen als Schulratspräsidentin und von Amtes wegen auch als Gemeinderätin zu stellen? «Die Schule motiviert mich», sagt sie mit strahlenden Augen. «Ich bin immer gerne zur Schule gegangen.» Sie sieht die Schule als einen Ort, wo jungen Menschen viel auf den künftigen Lebensweg mitgegeben wird. Schulrätin oder eben Schulpräsidentin zu sein, sei eine dankbare und sinnvolle Aufgabe.

Viel Erfahrung und Bildung im Gepäck

Esther Nietlispach ist erfahren in Schulfragen. Von 2005 bis 2012 war sie Schulrätin, von 2012 bis 2015 Leiterin der Jugendmusikschule Wil-Land (JMS). In jener Zeit bildete sie sich zudem weiter zur Sachbearbeiterin Personalwesen und machte ein Vertiefungssemester in Schulverwaltung an der Akademie St.Gallen. Vor dem Amt hat sie einen «gesunden Respekt». Zeitlich wird es sie in einem 30- bis 50-Prozent-Pensum beschäftigen, weitere rund 15 Prozent kommen als Gemeinderätin hinzu. In der eigenen Firma würde sie daher um einiges kürzertreten und sich anders organisieren. (hs)