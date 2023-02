Essensverschwendung «Gebühren sind zu hoch», aber «grosse Kundenreichweite»: Meinungen zu Too Good To Go in Wil und im Toggenburg sind differenziert Die App gegen Foodwaste ist nun seit vier Jahren in den Regionen Wil und Toggenburg anwendbar. Über ihre Wirksamkeit wird gestritten. Fiorella Koch Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Laut Too Good To Go werden in der Schweiz jährlich zwei Millionen Mahlzeiten gerettet. Bild: Pd

Ganze Berge an Lebensmitteln werden jedes Jahr verschwendet. Aber es gibt eine App, die versucht, dagegenzuhalten. Too Good To Go kam 2018 in die Schweiz – und ist geblieben. Das dänische Unternehmen verbreitete sich mit grossem Erfolg. Auch in Wil und im Toggenburg: Too Good To Go gibt es seit 2019 im Kanton St.Gallen und im Kanton Thurgau. Alleine in Wil gibt es mittlerweile mehr als zehn Unternehmen, die mitmachen. Dazu gehören Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien oder Tankstellenshops.

Die App Too Good To Go verbindet Kundinnen und Kunden mit Lebensmittelhändlern und Restaurants. Diesen wird es ermöglicht, ihre unverkauften Lebensmittel für einen Drittel des ursprünglichen Preises zu verkaufen. Interessierte Kundinnen und Kunden können über die App bestellen, bezahlen und dann ihre Päckli selber abholen.

So schwer wie eine Million Kühe

Too Good To Go registrierte in der Schweiz mehr als 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Bild: Leandre Duggan/KEYSTONE

«Es könnte auch mal ein Entrecôte drin sein», sagt Reto Rust, Geschäftsführer der Metzgerei Rust in Neu St.Johann. Auch sein Betrieb nutzt Too Good To Go. «Es liegt in meinem Ermessen, was die Kundinnen und Kunden in ihrem Päckchen mögen könnten», sagt er. «Natürlich packe ich nicht das ein, was ich sowieso nie verkaufen kann.» Es solle ja auch noch verwertet werden, was er abgibt.

Damit trägt Rust, wie alle anderen Too-Good-To-Go-Nutzerinnen und Nutzer auch, zur Verminderung von Food-Waste bei. In der Schweiz landen jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Oder wie Too Good To Go das ausdrückt: Der Lebensmittelabfall der Schweizer Bevölkerung ist so schwer wie eine Million Kühe.

Werden Lebensmittel also noch verkauft, bevor sie weggeworfen werden, hilft das massgeblich bei der Verhinderung von Food-Waste. Zudem ist so das CO 2 bei der Herstellung des Essens nicht «umsonst» entstanden. Leo Baumgartner, Geschäftsführer des Coop Restaurant in Wil, hält Too Good To Go für eine gute Sache. «Wir können Artikel weitergeben, die sonst weggeworfen werden.» Rust stimmt ihm zu: «Die Leute bekommen regionale Spezialitäten zu massiv günstigeren Preisen.»

Kritik an Too Good To Go

Aber nicht alle pflichten der positiven Meinung der beiden Geschäftsführer zu. Too Good To Go steht zum Beispiel beim WWF in Kritik: «Die Verteilung der Überproduktion ist nicht ausreichend. Notwendig ist vielmehr ein verantwortlicher Umgang entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette, vom Acker bis zum Handel», so Tanja Dräger de Teran, ehemalige Referentin beim WWF, gegenüber der «Süddeutschen Zeitung». Die App biete Lebensmittelhändlern sogar einen finanziellen Anreiz, ihre Theken bis zum Ladenschluss vollzuhalten.

Peter Schmid, Landwirt und Inhaber des Schmid's Hofladen in Rossrüti, erklärt zudem, dass die Gebühren von Too Good To Go zu hoch seien. «Möchte ich Eier, die ursprünglich 15 Franken gekostet haben, über die App für 5 Franken verkaufen, muss ich 2.90 Franken an Too Good to Go abgeben.» Diese Gebühr bleibt unabhängig vom Verkaufspreis der Päckchen immer gleich.

Die verschiedenen Seiten der App

Schmid sieht bei Too Good To Go aber auch eine gute Seite. «Das Positive ist, dass ich mit Too Good To Go eine grosse Kundenreichweite erreiche.» Das bestätigt auch Rust: «Es kommen Kunden, die sonst nie in den Laden kommen würden.» Das seien Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Wohlstandsklassen. Er erzählt weiter, dass bestimmte Kunden sogar Too-Good-To-Go-Stationen auf ihrem Heimweg einplanen.

Es gibt aber auch Käuferinnen und Käufer, die weite Wege auf sich nehmen, um ein Päckchen von Too Good To Go abzuholen. Auf diese Weise wird das Versprechen von Too Good To Go, den CO 2 Ausstoss zu vermindern, sinnlos. «Manche kommen von weit her. Ich kann nicht abschätzen, ob die Menschen aus Geiz oder aus Umweltbewusstsein zu mir fahren», so Schmid.

Auf die Frage, ob sich Too Good To Go lohnt, antwortet Baumgartner mit: «Moralisch ja, finanziell nein.» Aber schliesslich ist die App auch nicht für einen finanziellen Nutzen kreiert worden. Was zählt, ist der soziale Gedanke. Und immerhin wirft man das Essen nicht weg.