Eschlikon Martin Hubmann gewinnt Bronze an OL-WM Nach dem Einzelsprint am Samstag stand am Sonntag an der OL-WM in Tschechien die Sprintstaffel auf dem Programm. Die Schweiz gewinnt mit OL Regio Wil Athlet Martin Hubmann hinter Schweden und Norwegen die Bronzemedaille. 05.07.2021, 09.31 Uhr

Als dritter Läufer im Bund hält Martin Hubmann die Schweiz auf Medaillenkurs. Bild: PD/Remy Steinegger

(red) An die WM-OL-Sprintstaffel am Sonntag in Doksy reiste das Schweizer Team mit hohen Ambitionen an – nach Gold an den Europameisterschaften in Neuchâtel diesen Frühling war auch heuer eine Medaille das Ziel. In der Aufstellung mit Simona Aebersold als Startläuferin, Joey Hadorn und Martin Hubmann auf der zweiten und dritten Ablösung sowie Elena Roos als Schlussläuferin stand die Schweiz mit einem starken Team am Start.