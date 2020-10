«Es wird sicher kein Einjahresabenteuer»: Das sagt Trainer David Levi vor der ersten Saison des FC Uzwil Futsal in der höchsten Schweizer Liga Die Uzwiler Futsaler steigen am Sonntagnachmittag mit dem Heimspiel gegen Genf in ihre erste Premier-League-Saison. Coach David Levi äussert sich über das Erfolgsrezept des Teams, den Aufstieg, die Ziele – und er erklärt, weshalb er vom Feld an die Seitenlinie gewechselt hat. Interview: Urs Nobel 09.10.2020, 05.00 Uhr

In nur fünf Jahren von der NLB in die Premier League aufgestiegen: Das haben sich die Uzwiler mit starken Leistungen verdient. Bild: PD

Am Sonntag um 14 Uhr bestreitet der FC Uzwil Futsal zu Hause im Berufs- und Weiterbildungszentrum in Niederuzwil das erste Meisterschaftsspiel gegen Genf. Ist das Team bereit?

David Levi: Absolut, wir haben uns entsprechend vorbereitet und die Freude im Team auf den Kick-off ist gross.

Die Spieler Ihres Teams stehen noch in der Rasenfussball-Meisterschaft im Einsatz. Wie kommt man mit diesem Spagat zurecht?

Die Futsal-Meisterschaft in der Premier League startet tatsächlich einen Monat früher als in der vergangenen Saison. So kann es zu Terminüberschneidungen kommen. Zugleich besteht eine Doppelbelastung. Die meisten Spieler absolvieren ihre Rasenspiele glücklicherweise am Samstag. Wir sind jedoch mit einem grossen Kader darauf vorbereitet und die Akteure nehmen diesen Umstand gerne auf sich. Schwierig ist es einzig, gemeinsam in der Halle zu trainieren. Die Spieler sind mit ihren Vereinen meist dreimal in der Woche im Training und finden kaum noch Zeit, auch Halleneinheiten zu bestreiten.

Also alles andere als ideal, um in der höchsten Liga mitzuhalten.

Wir haben den Vorteil, dass wir schon fast fünf Jahre in kaum veränderter Formation zusammenspielen und so wissen, was die Mitspieler machen oder eben auch nicht. Wichtig ist besonders, dass die Spieler konditionell bestens in Form sind. Bis aber alles passt und die Spieler wieder im Futsal-Modus sind, wird es wahrscheinlich schon noch ein, zwei Wochen dauern.

Lässt sich das Team mit der ersten Saison in der Premier League auf ein Abenteuer ein oder sogar mehr?

Wir sind sicher ambitioniert und haben uns den Ligaerhalt zum Ziel gesetzt. Am Sonntag wollen wir ganz klar drei Punkte anvisieren und gegen die anderen Mannschaften weitere Zähler einfahren. Es wird also sicher kein Einjahresabenteuer.

Ist es denkbar, dass sich die Spieler einmal nur noch auf Futsal konzentrieren und sich vom Rasenfussball gänzlich abwenden?

Es gibt zwar einzelne Spieler und Vereine in der Schweiz, die «nur» Futsal spielen. Auch in unserem Team hat es einige, die meist aus beruflichen Gründen nicht mehr das ganze Jahr spielen und trainieren wollen. Aber es handelt sich klar um eine Minderheit.

Sie selbst spielen kein Rasenfussball mehr, nur noch Futsal. Was erwarten Sie selbst von Ihnen im Vergleich zu den Mitspielern?

Ich werde nicht mehr spielen, ab dieser Saison konzentriere ich mich voll auf die Tätigkeit des Trainers. Zum einen, weil wir über genügend Spieler verfügen. Zum anderen und vor allem aus gesundheitlichen Gründen – deswegen bin ich auch vom Rasenfussball zurückgetreten.

In der Premier League zu spielen, ist verbunden mit weiten Reisen. Das kostet Zeit und Geld. Ist Uzwil Futsal darauf vorbereitet?

Das war tatsächlich eines der grössten Themen, die wir im Vorfeld mit dem Team und im Vorstand diskutiert haben. Wir sind uns alle einig, dass der sportliche Aspekt im Vordergrund stehen soll. Kommt hinzu, dass wir alle zwei Wochen ein Heimspiel austragen können und so der grössere Aufwand vertretbar ist.

Beim Gegner vom Sonntag handelt es sich um ein grösseres Kaliber. Genügt in einem solchen Fall die Zielsetzung, den Gast ärgern zu wollen?

Grundsätzlich wollen wir vor allem die Heimspiele gewinnen. Die Unsicherheit liegt aber darin, dass wir die Gegner noch nicht kennen und so nicht genau wissen, wie wir im Vergleich zu ihnen stehen. Trotzdem schicke ich mein Team bei jedem Spiel auf Punktejagd.

Die Coronavorschriften in der Halle zu erfüllen, dürfte ebenfalls schwierig werden. Was ist diesbezüglich vorgesehen?

Wir haben ein Schutzkonzept erstellt und dies bei der Gemeinde eingereicht. Es ist bewilligt worden. Wichtiger Bestandteil ist die Maskenpflicht.

Blicken wir auf die abgebrochene Saison 2019/20 zurück: Konnte sich das Team ebenso freuen, als es per Losentscheid und nicht sportlich aufgestiegen ist?

Es fehlten gewisse spontane Emotionen. Doch die Freude war trotzdem sehr gross und auch die Vorfreude, diese Saison in der höchsten Schweizer Liga mittun zu dürfen. Aber natürlich, wir hätten die Saison nur zu gerne fertig gespielt und uns auf sportlichem Weg qualifiziert.

Futsal Uzwil hat den Weg von der NLB in die Premier League innerhalb von nur fünf Jahren geschafft. Was ist das Erfolgsrezept?

Wir verfügten von Beginn weg über ein Team, das rasenfussballtechnisch bereits auf sehr gutem Niveau spielte. Wir sind schnell in den Futsal-Modus gekommen und haben die Besonderheiten dieses Spiels akzeptiert. Zudem hat sich das Gesicht unserer Mannschaft in all den Jahren kaum verändert.

Obwohl die Futsal-Sektion zum FC Uzwil gehört, organisiert Ihr alles selbst. Dahinter steckt ebenfalls ein grosses Engagement, nur schon, was die Marketing-Massnahmen betrifft. Hat dieser Alleingang auch in der höchsten Liga Zukunft?

Es ist tatsächlich so, dass sich jeder von uns in der Mannschaft auch neben dem Feld in irgendeiner Form für das Team engagiert. Denn nur so dürfen wir uns auf finanzielle und materielle Unterstützung seitens uns gut gesinnter Firmen in der Region stützen. Und auf solche Unterstützung sind wir nicht nur angewiesen sondern dafür auch sehr dankbar.