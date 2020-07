Es stinkt im Niederuzwiler Industriegebiet Grueben – eine Studie soll Abhilfe schaffen Woher die Geruchsbelästigungen im Gebiet Grueben stammen, ist unklar. Die Gemeinde Uzwil ist aber bemüht, etwas dagegen zu tun. Florian Osterwalder 24.07.2020, 05.00 Uhr

In dem von Geruchsemissionen geplagten Gebiet Grueben sind verschiedenen Industriebetriebe angesiedelt. Hier steht aber auch die Uzwiler Abwasserreinigungsanlage, die in den nächsten Jahren zur ARA Region Wil-Uzwil ausgebaut werden soll. Bild: Andrea Häusler

Im Niederuzwiler Industriegebiet «Grueben» kommt es in letzter Zeit immer wieder zu starken Geruchsemissionen. Verschiedene Arbeitsprozesse in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft lassen solche entstehen. Der Mensch nimmt diese wahr, im Fall von Niederuzwil als unangenehmen Geruch oder gar Gestank. Dieses Einwirken auf den Menschen wird als Immission bezeichnet. Drängen die Gerüche bis in die umliegenden Wohngebiete, schmälert dies die Lebensqualität.