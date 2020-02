«Es ist schön, einen Schlussstrich ziehen zu können» Das Geheimnis um den Inhalt seines Tresors ist nach über sechs Jahren gelüftet. Miguel Lo Bartolo 20.02.2020, 17.35 Uhr

Yves Senn aus Rickenbach. Bild: PD

Der wohl berühmteste Vorgarten-Tresor aus der Region wurde geknackt – halbwegs zumindest. Über sechs Jahre lang konnte man über den Inhalt nur mutmassen. Doch einer Sache war sich der Besitzer Yves Senn sicher: Was auch immer da drin ist, müsse so um die zwei Tonnen wiegen. Mittels Rohrkamera durchstöberte ein Expertenteam am Mittwochnachmittag das Innenleben des Metallcontainers. Der Fund sorgte bei Senn allerdings für wenig Euphorie.