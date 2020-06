Interview «Es ist, als ob man ein Familienmitglied verstösst»: Finnshop-Chef Andreas Breitenmoser schliesst sein Geschäft für immer Der Finnshop ist bald Geschichte. Zwar kann das Wiler Traditionsunternehmen ohne Schulden schliessen, einige Mitarbeiter haben aber noch keine Anschlusslösung gefunden – inklusive Geschäftsführer Andreas Breitenmoser. Er blickt zurück auf die vergangenen Jahre. Dinah Hauser 24.06.2020, 05.00 Uhr

Ein paar Möbelstücke und diverse Artikel sind noch zu haben: Andreas Breitenmoser im Finnshop. Bild: Dinah Hauser

Der Finnshop schliesst am Dienstag, 30. Juni, nach 45 Jahren seine Tore an den verbleibenden Standorten Wil und Frauenfeld für immer. Geschäftsführer Andreas Breitenmoser hatte das Familienunternehmen von seinen Eltern übernommen. Er erzählt von den vergangenen Wochen, wie Corona die Schliessung beeinflusst hat und von viel Dankbarkeit, die er von den Kunden spürt.

Wie schwer fiel Ihnen der Entscheid, den Finnshop zu schliessen?

Andreas Breitenmoser: Das war und ist mit viel Emotionen verbunden. Ich bin 47 Jahre alt und mit dem Finnshop aufgewachsen. Es ist, als ob man ein Familienmitglied verstösst. Ich denke, die grosse Trauer kommt erst noch. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe und wende mich dieser voll und ganz zu.

Wie haben Sie sich auf die Schliessung vorbereitet?

Normalerweise kaufen wir im Januar und Februar ein, die Ware wird dann zwischen März und Juli geliefert. Dieses Jahr haben wir im Januar wenig eingekauft und im Februar gar nichts. Für uns war es ein Glücksfall, dass wir zu Coronazeiten keine zusätzlichen Rechnungen zu zahlen haben.

Den Finnshop gibt es seit 45 Jahren.

Am 1. Mai 1975 haben meine Eltern damals den Laden an der Marktgasse eröffnet. Eigentlich wäre es ein schönes Jubiläum. Doch uns war verständlicherweise nicht zum Feiern zu Mute. Zudem hätten wir keine Feier machen können, wegen der Coronapandemie.

Wieso haben Sie sich entschlossen das Geschäft zu schliessen?

Wie liefen die vergangenen Tage?

Am Dienstag haben wir den Rabatt nochmals erhöht, von 60 auf 70 Prozent. Die Kunden haben uns fast die Türe eingerannt.

Mitte Februar haben sie bei 20 Prozent Rabatt begonnen.

Schon damals kamen sehr viele Kunden. Teilweise haben wir noch nachbestellt. Vor allem das Geschirr war beliebt; da waren schnell keine kompletten Sets mehr vorhanden. Mittlerweile ist der grösste Teil verkauft. Einige Möbelstücke sind noch im Angebot, Lampen und diverse Geschenk- und Dekoartikel sind ebenfalls noch vorhanden.

Wie haben die Kunden auf die Schliessung reagiert?

Ich habe sehr viele E-Mails und Karten bekommen. Auch im Geschäft bedankten sich die Kunden für unsere langjährige gute Arbeit und fänden es schade, dass wir schliessen. Das hat mich sehr berührt. Das Team ist den Kunden sehr dankbar für ihre Unterstützung.

Das Hauptgeschäft in Wil: Während Jahrzehnten eine Oase kreativer Geschenkideen und ein Pionier für Massivholzmöbel mit natürlicher Oberfläche. Bild: Hans Suter

Wie hat Corona die letzten Monate des Geschäfts beeinflusst?

Wir mussten zeitweise schliessen. Die Kunden bestellten vermehrt im Onlineshop. Auf einem Bild im Internet erkennt man jedoch die Qualität nicht. Der Finnshop war schon immer ein Laden, in dem die Kunden die Produkte anschauen und anfassen. Zudem zwang uns die Pause, die Rabatterhöhungen schneller voranzutreiben als eigentlich geplant. Was mich immer noch wurmt, ist, dass wir zwei Wochen länger schliessen mussten als etwa Coiffeursalons und Tattoostudios.

Auch Regale sind mit Preisen bestückt. Verkaufen Sie das komplette Inventar?

Bei einer Geschäftsauflösung kann man die Regale nicht alle zu Hause aufstellen (lacht). In diesem Sinne: Ja, wir verkaufen alles. Auch die Büroeinrichtung ist bereits verkauft, sowie der Tisch an dem wir sitzen. Auch Fernseher und Audiosysteme, die wir in der Möbelausstellung hatten, sind fast alle verkauft.

Was geschieht mit dem Lager?

Darum konnten wir uns bisher noch nicht kümmern. Nachdem der Ausverkauf beendet ist, räumen wir auch das Lager auf. Nach den Sommerferien gibt es dann einen Lagerverkauf. Dann werden auch Lagerregale oder Lieferwagen zu kaufen sein.

Frauenfeld: 24 Jahre war Finnshop in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Bild: PD

Was geschieht mit den Liegenschaften in Wil und Frauenfeld?

Diese sind im Familienbesitz, beziehungsweise Eigentum der Firma Breitenmoser & Co. Wir suchen für beide Standorte Nachmieter.

Haben sich schon Interessenten gemeldet?

Erste Interessenten gibt es, allerdings meist nur für Teilflächen. Da die Gebäude mehrstöckig sind, kann ich mir vorstellen, dass mehrere Geschäfte einziehen. Hier in Wil ist das gut machbar, da es auf jeder Etage ein WC hat und die beiden Erdgeschosse separate Eingänge haben. Ich fände es lässig, wenn etwa ein Bioladen einziehen würde, zusammen mit einem Einrichter und einem Blumenladen. Das wäre eine schöne Symbiose.

Haben die Angestellten und Lehrlinge eine Anschlusslösung gefunden?

Die beiden Lehrtöchter können ihre Lehre an einem anderen Ort beenden. Zwei der Angestellten werden pensioniert, eine Mitarbeiterin hat schon etwas gefunden. Die restlichen sechs, inklusive mir, haben noch keine Anschlusslösung gefunden, was in der jetzigen Zeit auch nicht einfach ist.

Ist das Möbelhaus Troll auch betroffen?

Meine Eltern führen das Möbelhaus, es ist eine eigenständige Firma und somit nicht von der Schliessung des Finnshop betroffen. Allerdings haben sie ihr Sortiment ergänzt um einige Artikel, die der Finnshop führte. Das ist etwa italienisches Keramikgeschirr, ein Hocker mit dreieckigem Sattel oder das Biobettsystem, welches ergonomisch auf den Körper ausgerichtet ist.

Bahnhofstrasse und Altstadt früher und heute: Was hat sich verändert?

Ich bin sehr für Fussgängerzonen, nur haben sie in Wil dem Gewerbe nicht nur Gutes gebracht. Die Läden werden weniger frequentiert, die Leute werden bequemer und wollen alles an einem Ort einkaufen können. Das mindert die Vielfalt der Altstadt und der Oberen Bahnhofstrasse. Als Jugendlicher war letztere noch mit dem Auto befahrbar. Und am Dienstag habe ich mich immer mit Kollegen zum Abendverkauf getroffen. Damals war es noch ein Ereignis in der Stadt. Heute kann man bei Grosverteilern am Rand von Wil oder ennet der Grenze einkaufen. Dies kratzt auch am Absatz der lokalen Geschäfte.

Was bringt die Zukunft?

Nach dem Ausverkauf mache ich erst einmal Ferien. Wo es hingeht ist noch unklar. Danach räumen wir das Lager auf. Was dann kommt, weiss ich noch nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich eine Beschäftigung finde.