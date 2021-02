ÖFFENTLICHER VERKEHR «Es hat eine Verschlechterung gegeben»: Das neue Wiler Buskonzept steht in der Kritik Das im Dezember eingeführte Wiler Buskonzept kommt nicht überall gut an. Stadtparlamentarier Christoph Gehrig findet es gefährlich. Simon Dudle 23.02.2021, 20.13 Uhr

Nicht nur hier auf dem Wiler Weierdamm ist es eng und die Stadtbusse können nicht kreuzen. Bild: Simon Dudle

Vor gut zwei Monaten wurde bei den Wiler Stadtbussen vieles neu. Das Buskonzept 2021 ist, wenn auch noch nicht vollständig, in Betrieb. Es gibt neue Streckenführungen mit Stichlinien statt Rundkursen, neue Haltestellen, anderen Fahrzeiten – und auch einiges an Unmut.

Zum Beispiel beim Wiler Stadtparlamentarier Christoph Gehrig. Er ist nicht glücklich, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aus seiner Sicht hat es im Dezember gar eine Verschlechterung des Gesamtangebots gegeben. Ihn stört zum Beispiel, dass sich die Stadtbusse gleich in mehreren Quartieren beim Kreuzen in die Quere kommen, da sie nun in den meisten Fällen auf der gleichen Strasse hin- und zurückfahren. Schmale Strassen und teilweise bewusst hergestellte Verengungen – etwa bei Haltestellen – sorgen teilweise für spektakuläre Kreuzungsmanöver. «Auf dem Weierdamm kann nicht gekreuzt werden, obwohl zwei Buslinien verkehren. Das gleiche ist auf der Höhenstrasse», sagt Gehrig. Er stellt fest, dass auf das Trottoir ausgewichen wird. «Die Sicherheit ist nicht gegeben.»

Fahrzeit an den Bahnhof hat sich verlängert

Wil-Mobil-Sprecher Hans Koller sagt dazu: «Das Kreuzen ist zum Teil erschwert. Betrieblich hat das aber keine Auswirkungen. Die Busfahrer sind sich das gewohnt und wir haben etliche solche neuralgischen Punkte in der Stadt Wil und in Wilen.» Die Chauffeure würden sich bei bevorstehenden Kreuzungsmanövern anfunken und absprechen, wie gefahren werde.

Christoph Gehrig ärgert noch ein anderer Punkt: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember hat sich die Fahrzeit vom Ölberquartier zum Bahnhof um drei bis vier Minuten verlängert. Was nach wenig tönt, ist bei einer vormaligen Fahrzeit von gut zehn Minuten doch einiges. «Grund für die Veränderungen war, um Stabilität in den Fahrplan zu erhalten. Die heutige Linienführung ist zukunftsgerichtet und erlaubt bei einer weiteren Zunahme der Nachfrage den Einsatz von grösseren Bussen», sagt Wil-Mobil-Sprecher Koller.

Neue Haltestelle in Rossrüti geplant

Auch in Rossrüti, welches seit dem Fahrplanwechsel an das Wiler Stadtbusnetz angebunden ist, gibt es Unmut. Und zwar, weil die Endstation bereits beim Altersheim ist, und nicht weiter im Dorfinnern. Danach fährt der Bus leer durchs Dorf, um dort zu wenden. «Warum kann man nicht einfach noch ein paar Meter mitfahren», fragt sich Christoph Gehrig.

Die Antwort kommt von Hans Koller: «Die Fahrt zum Wendeplatz ist keine Kursfahrt, da dort heute keine Infrastruktur zum Ein- und Aussteigen besteht. In Rossrüti Furtbach wird noch eine neue Haltestelle erstellt.»

Stadt prüft Anpassungen – nach de Einführungsphase

Und was sagt die Stadt Wil? Stadträtin Ursula Egli: «Die Unzufriedenheit bei einigen Einwohnern wollen wir ernst nehmen. Wir werden mit Wil Mobil und dem Amt für Öffentlichen Verkehr nach der Einführungsphase die Situation analysieren und Anpassungen vornehmen, wo es nötig erscheint.»