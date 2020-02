Es blieb ein Traum: Das Kulturzentrum im Zeughaus in Wil Im März debattiert das Parlament über den «Turm». Ähnlich Pläne mit Liegenschaften gab es in Wil schon früher. Adrian Zeller 08.02.2020, 05.00 Uhr

Aus dem Traum vom Kulturzentrum im Zeughaus wurde nichts. Jetzt soll ein solches im «Turm» entstehen. Bild: Archiv

«Eigentlich haben wir damals vieles richtig gemacht», sagt Matthias Loepfe heute. Der Präsident des Vereins Kulturzentrum Wil, der den Gare de Lion betreibt, gehörte in den Nullerjahren zu den treibenden Kräften, die eine Umnutzung des damals leer stehenden Zeughauses am Stadtrand von Wil in ein Kulturzentrum forderten.

Die Gruppierung war aus dem Kulturverein SoundSofa entstanden. «Wir haben Konzerte veranstaltet, vor allem in der Remise, aber auch an anderen Orten wie dem Hofkeller oder in Beizen.» Das Kollektiv wollte längerfristig eine eigene und permanente Kulturstätte. Sie hielt das leer stehende Zeughaus als dafür geeignet. «Wir sahen zudem den Bedarf an Bandräumen und an Ateliers», erinnert sich Loepfe.

Ein Ort für Begegnungen und Innovation

Wie die heutige IG Kultur Wil, stellte die damalige IG Kulturzentrum Zeughaus, aus der später der Verein Kulturzentrum Wil wurde, einen Mangel an bezahlbaren Räumen für kulturell aktive Personen fest. Aus dem Zeughaus sollte ein Begegnungs-, Vernetzungs- und Innovationsort werden, der gleichzeitig auch Platz für Veranstaltungen und für Präsentation bietet.

Zu den Initianten der Umnutzung des Zeughauses in eine Kulturstätte zählten damals Gabriel Dahinden, Manuel Dahinden, Marcel Frehner, Christoph Inhelder, Benno Krüsi, Jann Lieberherr, Laura Berger, Matthias Loepfe, Nicole Losurdo, Sandra Rüegg, Benjamin Heutschi, Michael Sarbach, Dario Sulzer, Roberto Sulzer und Tobias Winiger. Sie suchten den Kontakt mit der Stadtregierung. Dort stiessen sie anfänglich kaum auf offene Ohren.

Mit Hartnäckigkeit hätten sie aber erreicht, dass man sich im Rathaus mit ihrem Projekt zu beschäftigen begann, erzählt Loepfe. Auf der Strasse suchten sie den Kontakt mit der Bevölkerung und konnten dabei 2300 Unterschriften für eine Petition sammeln. Eine detailliert ausgearbeitete Dokumentation konkretisierte die Pläne, die sich am Eisenwerk Frauenfeld orientierten. Am 31. August 2005 reichte die damalige IG Kulturzentrum Zeughaus dem Stadtrat ein Gesamtkonzept ein. Diese IG setzte sich aus Mitgliedern des Vereins Sound Sofa, weiteren Gruppierungen sowie aus Einzelpersonen zusammen.

Als Wermutstropfen erwiesen sich damals die Reaktionen einzelner Anwohner und Liegenschaftsbesitzer, die zum Teil negativ auf das Vorhaben reagierten und Einsprachen erhoben. «Dies hat das Projekt massgeblich verzögert», erinnert sich Matthias Loepfe.

Nur einen Teil des Konzepts umsetzen

Dann zeichnete sich eine unerwartete Wendung ab: Die damaligen Betreiber der Remise kamen auf den neu gegründeten Verein Kulturzentrum Wil zu und boten ihm die Übernahme des heutigen Gare de Lion an. «Wir hatten dort schon erfolgreich Konzerte organisiert», erzählt Loepfe, daher bestanden Kontakte.

Die Gruppe ergriff die Chance zur Übernahme der Remise. «Aber leider konnten wir dort nur einen Teil des Zeughaus-Konzepts umsetzen.» Ein Mangel an Ateliers und Proberäumen für Bands besteht bis heute. «Ebenfalls an einem eigentlichen Kulturzentrum, der die verschiedenen Sparten und Szenen vernetzt, in dem am gleichen Ort auch tagsüber gewirkt wird», betont Loepfe.