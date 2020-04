«Ertragsüberschüsse gehören dem Steuerzahler»: FDP Flawil gegen die Bildung neuer Reserve-Töpfe Die Parteileitung der FDP Flawil spricht sich gegen den Vorschlag der Gewinnverwendung der Rechnung 2019 aus. Statt der Vorfinanzierung (noch) nicht bewilligter Projekte sollen zeitnah die Steuern gesenkt werden. Andrea Häusler 08.04.2020, 08.30 Uhr

Nebst anderen Projekten ist auch die Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes ist vorfinanziert. Weitere Reservetöpfe will die FDP nicht. Bild: rkf

(pd/ahi) Über die Rechnung 2019 und die Gewinnverwendung kann wegen der Coronavirus-Krise nur brieflich abgestimmt werden. Für die Bürgerschaft ist es deshalb schwierig über die Gewinnverwendung in dieser kurzen Zeit Einfluss zu nehmen. «Eine offene Diskussion an der Bürgerversammlung ist uns wegen dieser Ausnahmesituation bedauerlicherweise verwehrt», schreibt die Partei.

Bereits im Januar hatte die Gemeinde mitgeteilt, dass die Steuereinnahmen 2019 um 3,9 Millionen Franken über dem Budget liegen. Die Rechnung schliesst nun mit einem Überschuss von 5,75 Millionen Franken ab. Der Gemeindehaushalt stehe solide und gesund da, stellt die FDP fest.

Gegen weiteren Vorfinanzierungs-Topf

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft nun, den Gewinn für zukünftige Projekte und Steuersenkungen verwenden: 3 Millionen Franken sollen zur Vorfinanzierung des Neubaus der Turnhalle/des Musikschulzentrums Feld reserviert werden und 2,75 Millionen Franken für mögliche Steuersenkungen in die Ausgleichsreserve fliessen. Die FDP ist mit dieser Art der Gewinnverteilung nicht einverstanden: «Mehreinnahmen bei den Steuern sind budgetierte, aber nicht benötigte Gelder, die dem Steuerzahler gehören.» Sie sollen rasch wieder an den Steuerzahler zurückfliessen.

«Reservenbildung ist nicht Sache des Staates und diverse «Töpfe» schränken die Transparenz ein.» Bereits heute bestehen nebst dem Eigenkapital, eine Ausgleichsreserve sowie eine Vorfinanzierung für die Projekte «Marktplatz» und «Kindergarten Wisental». Nun soll ein zusätzlicher «Topf» für die Vorfinanzierung des Projekts «Feld» entstehen. Solche Vorfinanzierungen sind «versteckte» Reserven und unnötig, schreibt die Partei. Zudem sei zu bemerken, dass die genannten Projekte von der Bürgerschaft noch nicht einmal bewilligt sind.

Aufforderung zur Senkung des Steuerfusses

Den Zeitpunkt für eine Steuervergünstigung hält die FDP für richtig: Die «Coronakrise» wird spürbar sein. Tiefere Steuern helfen Familien und Firmen nach der Krise wieder Tritt zu fassen. Sollte sich die Coronakrise in einem oder zwei Jahren auf die Steuererträge auswirken kann die Gemeinde bei Defiziten auf das Eigenkapital zurückgreifen. Erst anschliessend könnten Steuererhöhungen wieder nötig werden.

Die Ortspartei empfiehlt daher die Genehmigung der Rechnung, lehnt die beantragte Gewinnverwendung aber ab. «Sollte eine Mehrheit der Stimmbürger der Empfehlung folgen, schlagen wir vor, den gesamten Ertrag in die Ausgleichsreserve zu verbuchen.» Mit dem Auftrag an den Gemeinderat, zeitnah erhebliche Steuersenkungen zu planen und vorzuschlagen. «Sollte unser Anliegen keine Mehrheit finden, wird die FDP an der Budgetversammlung im November auf das Budget entsprechend Einfluss nehmen.»