Erstes NLA-Spiel nach drei Wochen: Rapperswil-Jona empfängt nach überstandener Quarantäne und längerer Trainingsphase das formstarke Fribourg Ende Oktober erkrankten einige Spieler und Staffmitglieder von Rapperswil-Jona am Coronavirus, weshalb die Ostschweizer zu einer längeren Pause gezwungen wurden. Trainer Jeff Tomlinson blickt zurück auf diese schwierige Zeit und erklärt, weshalb Goalie Melvin Nyffeler heute Abend im Heimspiel gegen Fribourg noch nicht spielt. Tim Frei 13.11.2020, 12.00 Uhr

Rapperswil-Jona und Stürmer Nando Eggenberger (im roten Trikot) bestritten ihre letzte Meisterschaftspartie vor exakt drei Wochen gegen Langnau. Bild: Alexandra Wey/ Keystone (Rapperswil, 23. Oktober 2020)

Wenn Rapperswil-Jona heute Abend um 19.45 Uhr Fribourg empfängt, ist das für die Ostschweizer mehr als ein gewöhnliches Heimspiel. Grund: Coronafälle zwangen die St. Galler zu einer langen Pause. Ihr letztes Pflichtspiel, eine 2:3-Cupniederlage nach Verlängerung gegen Ambri-Piotta, bestritten sie am 25. Oktober. Ihr letztes NLA-Spiel, ein 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Langnau, liegt genau drei Wochen zurück.

Nachdem bereits viele NLA-Teams vom Coronavirus betroffen waren, traf es in der letzten Oktoberwoche auch Rapperswil-Jona. Einige Spieler und Staff-Mitglieder wurden positiv getestet, und die Mannschaft musste auf Anordnung des Kantonsarzts vom 28. Oktober bis und mit 4. November in Quarantäne. «Wir hatten Glück, dass es niemanden schwer getroffen hat», sagt Trainer Jeff Tomlinson.

Trainingsprogramm via App erhalten

Einer der infizierten Spieler war Goalie Melvin Nyffeler, dessen Frau und ihr erst vor ein paar Monaten geborener Sohn Leevi ebenfalls am Coronavirus erkrankten. Der 25-Jährige blickte im «Tages-Anzeiger» auf diese schwierige Zeit zurück:

«Zwei Nächte haben wir kaum geschlafen. In solchen Momenten merkst du, wie sehr ein Baby dich braucht. Wenn wir Leevi ablegten, begann er sofort zu weinen.»

Trainer und Betreuer mussten in der Quarantänezeit neue Wege finden, damit sich die Spieler so gut wie möglich in Form halten. Die Trainingseinheiten wurden ihnen per App aufs Smartphone geschickt, zum Beispiel Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. «Wir haben regelmässig Updates von den Spielern erhalten, wie es ihnen geht», sagt Tomlinson.

Spieler waren nach Quarantäne in unterschiedlicher Verfassung

Nach beendeter Quarantäne konnte sich Rapperswil-Jona herantasten und sich in Trainings wieder ans Hockey gewöhnen. Die St. Galler profitierten davon, dass der Meisterschaftsbetrieb aufgrund der ursprünglich vorgesehenen Spiele des Nationalteams pausierte. Mitte Oktober hatte der Schweizer Verband bekanntgegeben, dass im November auf sämtliche Partien des Nationalteams verzichtet wird.

Jeff Tomlinson, Trainer von Rapperswil-Jona. Bild: Melanie Duchene / Keystone (Zürich, 2. März 2019)

Die Zeit zurück auf dem Eis war herausfordernd für das Trainerteam. Es sei schwierig gewesen, zu planen, sagt Tomlinson: «Wir wussten nie genau, wer alles im Training dabei sein konnte. Zudem befanden sich die Spieler in unterschiedlicher körperlicher Verfassung, da einige stärker vom Virus betroffen und länger in Quarantäne waren, weshalb sie auf weniger Trainings als andere Spieler kamen.»

Als Rapperswil-Jona wieder bereit war, musste Gegner Lausanne in Quarantäne

Am vergangenen Dienstag, fünf Tage nach dem ersten Training seit der Quarantäne, wäre das nächste Spiel der Ostschweizer in Lausanne angestanden. Doch weil es kurz davor auch die Waadtländer erwischt hatte, musste auch diese Partie verschoben werden. Für Tomlinson war das gar ein Vorteil, hätten sich doch so alle Spieler erholen und auf die nötige Anzahl Trainings kommen können. Doch er sagt auch:

«Wir hatten unsere Vorbereitung so ausgerichtet, dass wir gegen Lausanne in bestmöglicher Verfassung antreten können. Nun mussten wir halt umplanen, so dass wir heute Abend gegen Freiburg parat sind.»

Und dennoch: Die Vorteile nach dieser langen Pause der St. Galler liegen klar bei Fribourg, das Mitte Oktober als eines der ersten Teams in Quarantäne musste. Seit ihrer Rückkehr aufs Eis gewannen die Freiburger drei von vier Partien, womit sie mit einem Wert von 2,12 den drittbesten Punkteschnitt pro Partie haben und auf Rang vier liegen.

Auch die Bilanz spricht für Freiburg

Das sechstplatzierte Rapperswil-Jona dagegen kommt nur auf 1,38 Punkte pro Spiel, was Rang sieben in dieser Wertung bedeutet. Der Punkteschnitt ist aktuell relevanter als der Blick auf die Tabelle, da die Bandbreite der bestrittenen Spiele aller Teams immer noch gross ist und von sechs bis elf reicht.

Auch der Blick auf die Direktbegegnungen aus der Vorsaison spricht nicht wirklich für Rapperswil-Jona, gingen doch drei von vier Partien an die Freiburger. Allerdings: Der letzte Sieg vom 16. November 2019 ist knapp ein Jahr her und war mit 9:4 ein Schützenfest im heimischen Stadion. Ein gutes Omen?

Melvin Nyffeler pariert einen Schuss eines Langnauers. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Rapperswil, 23. Oktober)

Goalie Nyffeler wird gegen Fribourg allerdings noch nicht spielen, wie Tomlinson am Freitagmorgen sagte: «Er trainiert voll mit. Ich möchte ihm aber Zeit geben, dass er sich komplett erholen kann.»