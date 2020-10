Die Wiler Confiserie Hirschy ist nicht die einzige regionale Kooperationspartnerin des innovativen Unternehmerquartetts aus dem Toggenburg. Läuft alles nach Plan, wird im November eine Fonduemischung mit «bermontis’scher» Kräuternote lanciert. Hergestellt wird diese in der Hardegger Käse AG in Jonschwil. Die Idee stamme aus der «ChääsWelt», einer jungen Toggenburger Vereinigung, die Hersteller und Anbieter aus der Region unter einem Dach vereint, sagt Marek Elias. Das Fondue, welches zusammen mit einer Flasche Bermontis sowie Gläsern als Geschenkset über den Onlineshop der Bermontis GmbH angeboten wird, spiegle ideell und geschmacklich die Käsevielfalt und die intakte Natur am Fuss der Churfirsten. Die Käsemischung aus Jonschwil enthält denn auch sichtbare Kräuter und statt Kirsch wird das Schweizer Traditionsgericht einfach mit Bermontis aromatisiert. (ahi)