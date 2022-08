Ersatzwahl Kampfwahl in Degersheim: Drei Kandidierende für den vakanten Sitz im Gemeinderat Am 25. September 2022 findet die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates Degersheim statt. Als Kandidaten stellen sich Christian Moser, René Nef und Hans Tanner zur Verfügung. 25.08.2022, 16.51 Uhr

Für die Nachfolge von Beat Stark im Degersheimer Gemeinderat wurden drei Personen zur Wahl vorgeschlagen. Am 25. September 2022 findet die Ersatzwahl statt. Alle drei Kandidaten geben als Motivation zur Kandidatur an, dass sie nicht nur über Probleme in der Gemeinde reden wollen, sondern durch Mitarbeit Teil der Lösung sein möchten, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Aufgrund ihrer beruflichen Situation bringen sie eine gewisse zeitliche Flexibilität mit, die ihnen das Ausüben des Amts ermöglicht. Zu den Kandidaten:

Der parteilose Christian Moser ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebt seit seiner Kindheit in Degersheim, ist langjähriges Mitglied der Feuerwehr und hat lange Zeit in der Gemeindeverwaltung Degersheim gearbeitet. Mittlerweile ist er selbstständig und führt seine eigene Fahrschule in Degersheim.

Die positive Gemeindeentwicklung sei ihm wichtig, ist weiter zu lesen. Deshalb möchte er sich einbringen und seinen Beitrag an das politische Geschehen leisten. Seine Schwerpunktthemen sind Strassen und Verkehr sowie die Sicherheit im Allgemeinen. Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern liegt ihm vor allem die Verkehrssicherheit am Herzen. Bei Strassensanierungen soll diesem Punkt Beachtung geschenkt werden.

Ebenfalls zweifacher Familienvater ist René Nef von Die Mitte. Er arbeitet als Leiter Finanz- und Personalwesen bei der Wagner AG in Waldstatt. Daneben ist er in der Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Degersheim als Vizepräsident aktiv. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern seit 2014 in Degersheim.

Seine Motivation für die Kandidatur in den Gemeinderat ist der Beitrag zur Erhaltung der guten Gesamtsituation in der Gemeinde. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Gemeinde für Familien und gute Steuerzahler attraktiv ist, was einen ausgeglichenen Finanzhaushalt bedingt. Eine Senkung des Steuerfusses ist dafür essenziell, soll aber mit Bedacht vorgenommen werden, ist in der Mitteilung zu lesen. Er möchte, dass die Kinder aus Degersheim auch in Zukunft in ihrer Heimatgemeinde eine Existenz aufbauen können. Nef möchte seine langjährige Führungserfahrung in der Industrie für die Gemeinde einsetzen.

Hans Tanner ist Landwirt und Mitglied der SVP. Er betreibt gemeinsam mit seinem Sohn einen Landwirtschaftsbetrieb als Generationengemeinschaft in Degersheim. In der Vergangenheit hat er sich stets am Dorfleben beteiligt: als Präsident der Milchsammelstelle, als Kassier des Braunviehzuchtvereins, als Präsident des Jodelchörlis Degersheim oder in der Feuerwehr, bei der er 20 Jahre aktiv war. Durch diese langjährigen Tätigkeiten ist er in der Gemeinde gut vernetzt.

Er möchte dazu beitragen, dass der Steuerfuss von Degersheim an das Niveau der umliegenden Gemeinden angeglichen wird. Um das zu erreichen, ist zielorientiertes Handeln sowie eine lösungsorientierte Zusammenarbeit nötig, heisst es. Hans Tanner hat sich das dafür nötige Rüstzeug durch seine langjährige Tätigkeit als Verwaltungsrat der Mooh Genossenschaft angeeignet.

Allfälliger zweiter Wahlgang im November

Wenn keiner der Kandidierenden das absolute Mehr im ersten Wahlgang erreichen sollte, findet der zweite Wahlgang am 27. November 2022 statt. Sollte sich beim zweiten Wahlgang nur ein Kandidierender für das Amt zur Verfügung stellen, kann eine stille Wahl durch den Gemeinderat erfolgen. Ob der neu gewählte Gemeinderat das freigewordene Ressort Natur und Landschaft übernimmt oder ob es zu Änderungen der Ressort-Zuordnung gibt, entscheidet der Gemeinderat nach der Wahl.

Für die Ersatzwahl des Gemeinderates am 25. September und für die ausserordentliche Bürgerversammlung am 26. September erhalten die Degersheimer Stimmberechtigten je ein Couvert mit den Stimmausweisen und den Abstimmungsunterlagen. Das Stimmbüro bittet, bei der Stimmabgabe darauf zu achten, den richtigen Stimmausweis zu verwenden beziehungsweise an der ausserordentlichen Bürgerversammlung den richtigen Stimmausweis mitzubringen. (pd/mas)