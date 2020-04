Ersatzbau für Waldhütte bewilligt: Erholungsgebiet in Niederwil wird aufgewertet Die Baubewilligung liegt vor, doch es fehlt der Baukredit. Den soll die Dorfkorporation Niederwil im Juni sprechen. Andrea Häusler 26.04.2020, 19.00 Uhr

Lautlos streicht der Frühlingswind durch das hellgrüne Blattwerk der Laubbäume. Velofahrer pedalen über die befestigten Kieswege, Wanderer mit Stöcken und Rucksäcken streifen durchs Gehölz. Der Nutzenbuecherwald an der Kantonsstrasse zwischen Niederwil und Gossau ist ein beliebtes, in diesen Tagen intensiv genutztes Naherholungsgebiet. Einen Magnet für Familien, aber auch Vereine und Festgemeinden bildet die Waldhütte der Niederwiler Dorfkorporation. Nur: Die Feuer- und Grillstelle bleibt in diesem Frühling kalt. Nicht wegen des kantonalen Feuerverbots in Wald und der Waldesnähe. Schuld trägt allein die «Sabine». Der Winterorkan, der im vergangenen Februar durch die Region tobte, hatte eine Tanne entwurzelt und quer über das Dach der Waldhütte gelegt. Der Unterstand ist weitgehend zerstört.