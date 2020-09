Erneuter Pächterwechsel im «Schöntal»: Zweiter Anlauf steht unter guten Vorzeichen Wenige Monate nach der Wiedereröffnung kommt es im Wiler Traditionsrestaurant zu einer Neuausrichtung. Eine bekannte Wilerin mit österreichischem Charme übernimmt im November. Hans Suter 22.09.2020, 17.39 Uhr

Das umgebaute «Schöntal» ist im Stil der 1920er-Jahre gestaltet und in einen Bistro- und einen Lounge-Bereich aufgeteilt. Bild: Hans Suter

«Wenn ich Geld für einen Umbau in die Hand nehme, will ich etwas bewegen. Und bewegen heisst für mich: ein neues Team und ein neues Konzept für die Küche.» Das nannte der Besitzer der Liegenschaft, der Wiler Marc Siegfried, im Juni dieses Jahres gegenüber dieser Zeitung als Hauptgrund für den erfolgten Pächterwechsel im Café Schöntal in Wil.

Dass es nicht klappen könnte, war für ihn damals so gut wie unvorstellbar. Er sei überzeugt, dass es eine gute Sache werde. Er habe volles Vertrauen in die neuen Betreiber, die das «Schöntal» künftig als Aktiengesellschaft führten.

Ein Stück Wiler Gastlichkeit: Das «Schöntal» im ersten Obergeschoss der Wohn- und Geschäftsliegenschaft Centralhof in der Fussgängerzone. Bild: Hans Suter

Immerhin liegt das Lokal in der gut frequentierten Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse, wenn auch im ersten Stock der Wohn- und Gewerbeliegenschaft Centralhof und somit nur indirekt an bester Passantenlage. Doch das Café war bekannt und hatte einen guten Ruf – insbesondere für preiswerte Mittagmenus und eine grosse Auswahl an frischer Pâtisserie.

Architektonisch gelungenes Ambiente

Da der Betrieb im Kern als klassisches Café ausgerichtet war, gab es wegen der verkürzten abendlichen Öffnungszeiten typischerweise so gut wie kein Abendgeschäft. Das sollte sich mit dem neuen Konzept unter dem neuen Pächter ändern: Künftig würde man im «Schöntal» auch schön dinieren können. So jedenfalls die Vorstellung.

Viele langjährige Kundinnen und Kunden nahmen die Botschaft mit Bedauern zur Kenntnis, dass es im «Schöntal» zu einer Konzeptänderung mit Pächterwechsel kommen soll. Im Juni, nach einer mehrmonatigen Umbauphase, wurde das neue Café-Restaurant im einladenden, dezent vornehmen Stil der 1920er-Jahre eröffnet.

Ein schwieriger Start

Der Start verlief harzig. Die Coronapandemie setzte der ganzen Gastronomie bedrohlich zu. Erst mussten teure Coronavorkehrungen getroffen werden, um nach dem Lockdown überhaupt öffnen zu können. Dann blieben die Kunden in grosser Zahl aus, weil sie entweder noch im Homeoffice arbeiteten oder aus Gründen der Vorsicht die Restaurants grundsätzlich mieden. Ein unverschuldet schwieriger Start also.

Dann kam der Sommer und das «Schöntal» machte Betriebsferien, was da und dort für Erstaunen sorgte. Relativierend ist einzuräumen, dass die Monate Juli und August in der Wiler Gastronomie bekanntlich seit Jahren zu den umsatzschwächsten zählen.

Ende Oktober ist Schluss: Mitarbeiter sind gekündigt

Schon bald machten Gerüchte die Runde, der Betrieb entwickle sich auch ungeachtet von Sondereffekten nicht wie gewünscht. Nach anfänglichem Lob wurde vermehrt die Küche kritisiert. Und hinter vorgehaltener Hand war immer öfter zu hören, das Café-Restaurant sei zu wenig geführt, weil meistens keine Führungsperson im Lokal anwesend sei. «Ein Restaurant braucht ein Gesicht», lautet eine Grundregel in der Gastronomie. Andere sprechen von einer «Seele des Hauses». Was übersetzt bedeutet: Es braucht eine Chefin oder einen Chef, mit der oder dem der Gast sprechen kann, dessen Name und Gesicht er kennt.

Mittlerweile ist klar: Die neuen Betreiber geben per Ende Oktober auf, dem gesamten Personal wurde gekündigt und es kommt zu einem Pächterwechsel im November. Bis Redaktionsschluss war der Sprecher der scheidenden Pächter für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Eine bekannte Wilerin mit österreichischem Charme

Wer nun glaubt, der Lokalbesitzer Marc Siegfried sei enttäuscht über das kurze Intermezzo der aktuellen Pächter, der täuscht sich. Der Spross der einstigen Wiler Traditionsmetzgerei Siegfried ist heute nicht weniger euphorisch als noch vor Monaten. Aus gutem Grund, wie sich zeigt. Neue Pächterin ist eine bekannte Wilerin mit österreichischem Charme: Sigrid Siegfried, die Gastronomin und ehemalige Ehefrau von Marc Siegfried, vielen noch bekannt aus der Metzgerei Siegfried. Sie wird das «Schöntal» zusammen mit einem neuen Chefkoch als Geschäftspartner übernehmen.

Voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche wird Eröffnung sein, «wenn alles planmässig verläuft». Das gastronomische Konzept steht, Details möchte Sigrid Siegfried aber noch nicht verraten. Ausser: «Mit unserem Angebot möchten wir die früheren Kundinnen und Kunden gerne wieder zurückgewinnen.»